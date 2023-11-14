МНЕНИЕ | Забастовка учителей вызвала кризис в правительстве

В первую очередь хочу отметить, что недовольство учителей оправдано, ведь в коалиционном договоре, помимо повышения налогов, было черным по белому указано на то, что политические партнеры ставят целью в течение четырех лет повысить заработную плату педагогов до уровня 120% от средней зарплаты. То есть совершенно невозможно предъявить учителям то, что они ни с того ни с сего взбунтовались и потребовали того, чего им никто и не обещал.

Я всецело понимаю возмущение педагогов. Ведь с учетом того, что со следующего года начнется переход всех школ и детских садов на эстонский язык обучения, нагрузка учителей вырастет в несколько раз. На самом деле, с вызовами перехода школы и семьи столкнулись уже сейчас. Ведь кто-то решил отдать ребенка с русским домашним языком сразу в эстонскую школу. Кроме того, пожалуй, в каждой школе Эстонии учатся беженцы из Украины, что также не делает работу учителей проще – ко всем ученикам нужно найти подход. А перед педагогами тех школ, в которых этот переход должен произойти, стоит целый ряд задач, с которыми они прежде не сталкивались. И ведь все мы, все общество, заинтересованы в том, чтобы наших детей обучали люди, которые мотивированы и уверены в своем завтрашнем дне, а не считают каждый евро от зарплаты до зарплаты.