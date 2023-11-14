МНЕНИЕ | Забастовка учителей вызвала кризис в правительстве(3)
Предупредительная забастовка педагогов всем продемонстрировала не только глубокий кризис в сфере образования, но и напряженные отношения между коалиционными партнерами. Пока вместо того, чтобы сообща искать выход из создавшегося положения, представители Партии реформ, Eesti 200 и социал-демократов выясняют в прессе, кто больше виноват.
В первую очередь хочу отметить, что недовольство учителей оправдано, ведь в коалиционном договоре, помимо повышения налогов, было черным по белому указано на то, что политические партнеры ставят целью в течение четырех лет повысить заработную плату педагогов до уровня 120% от средней зарплаты. То есть совершенно невозможно предъявить учителям то, что они ни с того ни с сего взбунтовались и потребовали того, чего им никто и не обещал.
Я всецело понимаю возмущение педагогов. Ведь с учетом того, что со следующего года начнется переход всех школ и детских садов на эстонский язык обучения, нагрузка учителей вырастет в несколько раз. На самом деле, с вызовами перехода школы и семьи столкнулись уже сейчас. Ведь кто-то решил отдать ребенка с русским домашним языком сразу в эстонскую школу. Кроме того, пожалуй, в каждой школе Эстонии учатся беженцы из Украины, что также не делает работу учителей проще – ко всем ученикам нужно найти подход. А перед педагогами тех школ, в которых этот переход должен произойти, стоит целый ряд задач, с которыми они прежде не сталкивались. И ведь все мы, все общество, заинтересованы в том, чтобы наших детей обучали люди, которые мотивированы и уверены в своем завтрашнем дне, а не считают каждый евро от зарплаты до зарплаты.
Я думаю, что в настоящий момент главная ошибка, которую допускают партнеры по коалиции – это трансляция противоречивых сообщений в СМИ, которые показывают нам: правительство не знает, как будет решать проблему с повышение зарплат учителей. Так, министр финансов Март Вырклаев заявляет, что не видит возможности брать кредит для того, чтобы покрывать дополнительные текущие расходы (повышение зарплат педагогов), и министерство образования могло бы изыскать средства в бюджете своего ведомства. В то же время министр образования Кристина Каллас парирует, что поиски средств в бюджете ее ведомства привели бы к тому, что пришлось бы сокращать финансирование школьных обедов, науки или профессионального образования. Впрочем, она отмечает, что вместе со вкладом местных самоуправлений в 2024 году зарплаты учителей вырастут более, чем на 4%.
В любом случае, страсти вокруг повышения зарплат педагогов только набирают обороты. Учителя требуют, чтобы был представлен долгосрочный план повышения их доходов. Если такая договоренность между педагогами и министерством образования будет достигнута, можно будет надеяться на относительно спокойные следующие 4 года. Если же правительство не сможет предложить педагогам достойный компромисс, то не исключена возможность того, что забастовки будут повторяться. Кристина Каллас обещала передать свой план кабинету министров уже в этот четверг. Поскольку бюджет на следующий год должен быть принят до Нового года, то времени на то, чтобы договориться, осталось совсем немного. И помимо вопроса о том, сможет ли правительство предложить педагогам приемлемый долгосрочный план повышения зарплат, общественность с интересом следит за тем, выдержит ли правительство очередное испытание на прочность.
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