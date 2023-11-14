Глава МИД Украины: ЕС не сможет поставить миллион артиллерийских снарядов к марту из-за „плачевного состояния оборонной промышленности“

Кулебу попросили прокомментировать публикацию Bloomberg, сообщившего, что ЕС вряд ли выполнит обещание предоставить Украине один миллион снарядов до марта следующего года.

„К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду. Есть вопросы, и мы, скажем так, много и громко бьем в колокола“, — сказал министр.

По его словам, это связано не с отсутствием политической воли в ЕС, а с „плачевным состоянием оборонной промышленности“, а также с тем, что „очень много несинхронизированных вещей, очень много бюрократии“.

Кулеба добавил, что ЕС работает над устранением этих проблем, но Евросоюзу необходимо действовать „быстрее“.

„И мы здесь очень ценим поддержку Евросоюза, но будем их подгонять. Потому что, опять же, перед глазами стоит украинский пехотинец, а ему нужны снаряды“, — заключил министр иностранных дел.

В марте 2023 года Евросоюз пообещал предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев — сначала за счет имеющихся запасов, а затем, заключая контракты на совместные закупки и увеличивая промышленные мощности.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщал в конце октября, что ЕС передал Киеву 300 тысяч снарядов.

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