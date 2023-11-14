Алика Милова на фестивале KinoFF: Сначала я скептически отнеслась к съемкам фильма, но доверилась режиссеру

По словам организаторов KinoFF, они продолжают традицию – открывать фестиваль фильмом, который отражает дух времени и быт жителей Ида-Вирумаа. „Это укрепляет значимость фестиваля в культурном пространстве региона“, – говорят организаторы. Фильм об Алике Миловой, любимице нарвитян, рассказывает прежде всего ее историю движения к успеху – покорению „Евровидения“. В фильме есть и архивные кадры, когда Алика, еще совсем девочка, но уже жить не может без пения.

„Честно говоря, сначала я отнеслась к идее (снять фильм – ред.) скептически, – призналась Алика. – На Евровидении и так много публики, много интервью, много камер. А тут еще одна дополнительная камера, которая за мной постоянно следит... Но я доверилась Михаилу, и всё получилось удачно“.

Михаил Вальтфогель – режиссер фильма об Алике специально прилетел в Эстонию представить свою работу. Вместе с певицей они ответили на вопросы зрителей.

„Евровидение я смотрела сколько себя помню, столько и смотрела и всегда представляла, что буду там стоять на сцене“, – делится Алика воспоминанием о детстве.

„Нужно быть работоспособным в том деле, которым вы занимаетесь, – говорила Алика зрителям, собравшимся на премьеру фильма в концертный зал „Женева“. – Я очень люблю музыку и делаю все возможное, чтобы у меня было все хорошо в моей работе“.

Алика Милова, действительно, много трудится и постоянно работает над собой. „Нужно работать, иметь свое видение на музыку или на другую деятельность, которой вы занимается, – абсолютно уверена певица. – Я хотела бы, чтобы люди могли хотя бы раз в жизни поработать на работе своей мечты“. И конечно, свой труд она считает именно мечтой.

Зрители с огромным удовольствием фотографировались с Аликой перед началом премьеры, желали новых творческих побед, делились тем, с какой радостью они всегда слушают ее песни и благодарили за творчество.