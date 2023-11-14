Алика Милова на фестивале KinoFF: Сначала я скептически отнеслась к съемкам фильма, но доверилась режиссеру(3)
В Ида-Вирумаа проходит кинофестиваль KinoFF, уже пятый по счету. Почти полсотни полнометражных и короткометражных фильмов, художественных и документальных, можно посмотреть в Нарве, Йыхви и Кохтла-Ярве. Для детей организованы мультимедийные дни с различными творческими мастер-классами. Показы в Нарве открылись блестящей премьерой документального фильма „Мосты в Ливерпуль“ об Алике Миловой.
По словам организаторов KinoFF, они продолжают традицию – открывать фестиваль фильмом, который отражает дух времени и быт жителей Ида-Вирумаа. „Это укрепляет значимость фестиваля в культурном пространстве региона“, – говорят организаторы. Фильм об Алике Миловой, любимице нарвитян, рассказывает прежде всего ее историю движения к успеху – покорению „Евровидения“. В фильме есть и архивные кадры, когда Алика, еще совсем девочка, но уже жить не может без пения.
„Честно говоря, сначала я отнеслась к идее (снять фильм – ред.) скептически, – призналась Алика. – На Евровидении и так много публики, много интервью, много камер. А тут еще одна дополнительная камера, которая за мной постоянно следит... Но я доверилась Михаилу, и всё получилось удачно“.
Михаил Вальтфогель – режиссер фильма об Алике специально прилетел в Эстонию представить свою работу. Вместе с певицей они ответили на вопросы зрителей.
„Евровидение я смотрела сколько себя помню, столько и смотрела и всегда представляла, что буду там стоять на сцене“, – делится Алика воспоминанием о детстве.
„Нужно быть работоспособным в том деле, которым вы занимаетесь, – говорила Алика зрителям, собравшимся на премьеру фильма в концертный зал „Женева“. – Я очень люблю музыку и делаю все возможное, чтобы у меня было все хорошо в моей работе“.
Алика Милова, действительно, много трудится и постоянно работает над собой. „Нужно работать, иметь свое видение на музыку или на другую деятельность, которой вы занимается, – абсолютно уверена певица. – Я хотела бы, чтобы люди могли хотя бы раз в жизни поработать на работе своей мечты“. И конечно, свой труд она считает именно мечтой.
Зрители с огромным удовольствием фотографировались с Аликой перед началом премьеры, желали новых творческих побед, делились тем, с какой радостью они всегда слушают ее песни и благодарили за творчество.
KinoFF, как говорят организаторы проекта, это фестиваль будущего. „В фокусе – фильмы, которые представляют разные версии будущего, где решения и мечты героев могут изменить мир и собственную жизнь, – рассказала об отборе фильмов для кинофестиваля программный директор Наталья Маченене. – Я держу эту концепцию в голове, просматривая весь список фильмов. Если мы смотрим в будущее, то мы не берем в программу исторические и костюмные фильмы“.
Все фильмы программы кинофестиваля этого года – это фильмы о любви во всех её проявлениях. „Команда KinoFF хотела бы, чтобы это чувство передалось и зрителям Ида-Вирумаа, любовь к ближним, к стране, к планете, – говорят организаторы. – Мы вместе строим будущее, а фильмы – это подсказка, что мы не одиноки и каждый из нас способен сделать этот мир лучше, используя свои собственные средства и возможности“.
Познакомиться с программой кинофестиваля можно на сайте проекта. А 14 ноября, во вторник, дополнительно к прекрасному кинопиршеству, организаторы предлагают детям поучаствовать в мастер-классах, которые пройдут в Narva Eesti Põhikool (Kalda, 9). Начало программы для детей в 9:00.
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