МНЕНИЕ | Валерий Сайковский:„ Все политические партии Эстонии работают в интересах богатых“(1)
„О профессиональных союзах, текущем моменте и ошибках в развитии государственности“ - наверняка многим покажется до боли знакомой эта фраза, и особенно тем, кто изучал новейшую историю в советское время. Да, это одна из известных речей Ленина, только вместо „ошибок товарища Троцкого“ здесь речь пойдет о развитии эстонской государственности. Органичное звучание данных формулировок говорит о том, что в наше время вокруг тоже немало большевизма.
В девяностые годы все верили, что нам бы побольше капитализма, поменьше ограничений, профсоюзов и налогов, и наступит новое капиталистическое счастье, которое в то время описывали словами „стать миллионером завтра“. Следствием этого стало отношение к профсоюзам как к пятому колесу. Помимо транспортников, энергетиков и некоторых категорий госслужащих (спасатели, учителя, медики), в других отраслях профсоюзная деятельность до сих пор является почти экзотикой.