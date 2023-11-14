МНЕНИЕ | Валерий Сайковский:„ Все политические партии Эстонии работают в интересах богатых“

В девяностые годы все верили, что нам бы побольше капитализма, поменьше ограничений, профсоюзов и налогов, и наступит новое капиталистическое счастье, которое в то время описывали словами „стать миллионером завтра“. Следствием этого стало отношение к профсоюзам как к пятому колесу. Помимо транспортников, энергетиков и некоторых категорий госслужащих (спасатели, учителя, медики), в других отраслях профсоюзная деятельность до сих пор является почти экзотикой.

Исторически эстонцы жили обособленно, даже к соседям не испытывали теплых чувств (вспомним героев Таммсааре Андреса и Пеару). Соплеменник для эстонца был во все времена скорее проблемным соседом или конкурентом за место под солнцем. Идеи совместной борьбы за лучшую жизнь были во все времена, мягко говоря, большинству эстонцев не близки. Слишком многие всегда мечтали стать „хозяевами“: в прошлом - хутора, сейчас - своего бизнеса. Никому в голову не приходило, что далеко не все станут миллионерами, а значит самим может понадобиться защита государства или профессионального союза. Следствием описанного стал явный избыток политических партий для бизнесменов, т.е. для богатых.