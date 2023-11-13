ГАЛЕРЕЯ | „В 14 лет уже была звездой“. Мировая премьера фильма об Алике Миловой отгремела в родном городе певицы

Ярким открытием нарвских показов фестиваля KinoFF стал просмотр фильма „Мосты в Ливерпуль“ о том, как Алика Милова соревновалась на „Евровидении“ не только с соперниками, но и с давлеющими на жюри букмекерскими котировками. 10 ноября зал концертного дома „Женева“ был полон. Зрителей приветствовали не только организаторы, но и героиня фильма – Алика Милова, и режиссер – Михаил Вальтфогель, специально прилетевший в Эстонию на премьеру. Они в режиме вопросов-ответов рассказали о создании документальной картины, о том, как началось их сотрудничество.

„Мы познакомились с Аликой 6-7 лет назад, – вдохновленно рассказывал Михаил Вальтфогель. – Работали вместе над другими проектами. Мы тогда с ребятами из съемочной группы называли ее „наша Земфира“. Ей было 14 лет, уже тогда в ней, по сравнению с ее сверстниками, ощущалась большая звезда. Не только в ее вокальных и артистических данных. Эстонии и Нарве очень повезло, что есть такой человечек, как Алика“.

Режиссер, улыбаясь, сказал зрителям, что у них есть спойлер: „Вы знаете, чем закончится история успеха Алики на „Евровидении. А зрители в других странах, кто не знаком с творчеством Алики, не знают, чем закончится наш фильм“.

Вальтфогель поделился со зрителями некоторыми фактами, как они работали над проектом, но само содержание держал в секрете – не хотел проговорить еще больше спойлеров.

„Фестивальное кино подразумевает присутствие авторского взгляда, суждения о какой-то проблеме, – говорил Михаил. – Мы в фильме себя убрали как авторы, показывали именно героиню“.

Фестиваль продолжится в Нарве до 19 ноября. Все фильмы, по словам организаторов, связаны одной главной темой – выбор героев всегда в пользу счастливого будущего, в котором они хотят жить. Для детей организаторы придумали мультимедийные дни с различными творческими мастер-классами.

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