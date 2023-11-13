ОТ РЕДАКЦИИ | Над партией Eesti 200 собираются тучи

На прошлой неделе спикер Рийгикогу Лаури Хуссар поразил общественность своим заявлением о том, что он оставляет пост преседателя Eesti 200 для того, чтобы сосредоточиться на своей работе в парламенте. Поверили в искренность этого заявления не многие, ведь, например, Кая Каллас и Лаури Ляэнеметс успевают выполнять рабочие обязанности и на своем посту в правительстве и в качестве председателей своих партий.

Вероятнее всего такой шаг Хуссара связан с низким рейтингом Eesti 200 и растущим напряжением внутри партии, которая начинает трещать по швам. Согласно последним опросам, партию поддерживает 6,1 % избирателей, но поддержка неуклонно падает с апреля этого года. Такая тенденция для партии, которая стала победителем на мартовских выборах этого года, очень тревожная. В похожей ситуации в своей время была партия Res Publica, которая в 2003 году выиграла выборы, а затем растворилась во времени.

Главным недостатком партии Eesti 200 является то, что на самом деле у партии нет ни четкой идеологии, ни конкретной программы. Члены партии будто бы идут „в потоке“ - за все хорошее и против всего плохого. В 2019 году дверь Рийгикогу захлопнулась перед их носом. Единственным активным членом Eesti 200 была Кристина Каллас, в те годы занимавшая пост председателя: она активно выступала в СМИ, в то время как другие члены партии держались в тени и оставались почти не известными избирателю. И если Кристина Каллас представляет в целом левые взгляды, то новый председатель Eesti 200 Лаури Хуссар в свое время определил партию как „либерально-консервативную“. Чем еще больше запутал избирателя, который терялся в догадках, что же Хуссар имел в виду. Примерно как если бы он назвал Eesti 200 „лево-центристско-правой партией“: никого не забыл и всем постарался угодить.