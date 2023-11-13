ОТ РЕДАКЦИИ | Над партией Eesti 200 собираются тучи(4)
То, что сейчас происходит вокруг партии Eesti 200, искушенному эстонскому избирателю напомнит ситуацию вокруг партии Res Publica, которая победила на выборах 2003 года, но вскоре сама канула в Лету.
На прошлой неделе спикер Рийгикогу Лаури Хуссар поразил общественность своим заявлением о том, что он оставляет пост преседателя Eesti 200 для того, чтобы сосредоточиться на своей работе в парламенте. Поверили в искренность этого заявления не многие, ведь, например, Кая Каллас и Лаури Ляэнеметс успевают выполнять рабочие обязанности и на своем посту в правительстве и в качестве председателей своих партий.
Вероятнее всего такой шаг Хуссара связан с низким рейтингом Eesti 200 и растущим напряжением внутри партии, которая начинает трещать по швам. Согласно последним опросам, партию поддерживает 6,1 % избирателей, но поддержка неуклонно падает с апреля этого года. Такая тенденция для партии, которая стала победителем на мартовских выборах этого года, очень тревожная. В похожей ситуации в своей время была партия Res Publica, которая в 2003 году выиграла выборы, а затем растворилась во времени.
Главным недостатком партии Eesti 200 является то, что на самом деле у партии нет ни четкой идеологии, ни конкретной программы. Члены партии будто бы идут „в потоке“ - за все хорошее и против всего плохого. В 2019 году дверь Рийгикогу захлопнулась перед их носом. Единственным активным членом Eesti 200 была Кристина Каллас, в те годы занимавшая пост председателя: она активно выступала в СМИ, в то время как другие члены партии держались в тени и оставались почти не известными избирателю. И если Кристина Каллас представляет в целом левые взгляды, то новый председатель Eesti 200 Лаури Хуссар в свое время определил партию как „либерально-консервативную“. Чем еще больше запутал избирателя, который терялся в догадках, что же Хуссар имел в виду. Примерно как если бы он назвал Eesti 200 „лево-центристско-правой партией“: никого не забыл и всем постарался угодить.
Что касается программы Eesti 200, то ее замещают разговорами о некоем „долгосрочном плане“, который у партии вроде бы есть, но который известен лишь в общих чертах и в виде лозунгов. На парламентских выборах в 2027 году Eesti 200 будет очень сложно повторить невероятный успех 2023 года. Но нет ничего невозможного для того, кто мечтает.
Конечно, Eesti 200 больше не сможет рассчитывать на свой очаровтаельный образ новой партии, как в предыдущие годы. Кроме того их успеху в 2023 году способствовало и наличие хороших ресурсов для проведения рекламной кампании. Если Eesti 200 хочет спасти себя от безвременья, то им следует найти лидера, который сумеет больше представить партию на общей политической картине, что подразумевает больше политической активности и конкретности. Такого лидера пока не видно. Маргус Цахкна, который сейчас пробует себя на роль лидера, уже однажды провалился в подобной ситуации, будучи председателем Isamaa, которая тоже в свое время переживала глубокий кризис. Главный соперник Цахкны на выборах нового председателя - Арко Окк, почти не известен широкой публике. Поэтому Eesti 200 сейчас должна всерьез обеспокоиться своим будущим.
* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!