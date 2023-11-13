Португальский премьер Антониу Кошта ушел в отставку из-за дела о коррупции. Теперь выяснилось, что прокуроры перепутали его с другим министром

7 ноября Антониу Кошта в экстренном обращении к нации объявил, что покидает пост премьера. Это произошло сразу после того, как полиция обыскала его официальную резиденцию, а также задержала главу его аппарата Витора Эскариа. Обыски проводились в рамках расследования дела о коррупции в правительстве, в частности, при заключении сделок по добыче лития на севере Португалии, а также планов строительства завода по производству водородной энергии и дата-центра в городе Синиш на южном побережье. Подозреваемыми по делу проходят девять человек, включая министра инфраструктуры Португалии Жоау Галамбу.

Премьер-министра в качестве подозреваемого не называли, однако, как сообщалось, его имя фигурировало в телефонном разговоре сотрудников компании Start Campus — как имя чиновника, который поможет уладить формальности по проектам.

В прослушке говорилось, что если дело касается экономики, то в компании найдут способ побеседовать с Антониу Коштой. Однако на самом деле подразумевался разговор с министром экономики Антониу Коштой Сильвой — на записи слышно имя Сильва. Прокуроры позже признали свою ошибку, заявил Euractiv адвокат одного из фигурантов дела. В обвинительном заключении по делу это единственная прослушка, где прямо упоминается Кошта.

Антониу Кошта в обращении к португальцам заявил, что не совершал каких-либо противоправных действий и непричастен к коррупции, но проводящееся расследование, заставшее его врасплох, несовместимо с его дальнейшим пребыванием на посту премьер-министра. „Достоинство премьер-министра несовместимо ни с какими подозрениями в его честности и тем более с подозрениями в совершении какого-либо преступного деяния“, — сказал политик.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза принял отставку Кошты. Вслед за этим было объявлено о роспуске парламента и назначении новых парламентских выборов на 10 марта 2024 года. По их итогам в стране будет сформировано новое правительство.