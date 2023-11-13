В пригороде Херсона под обстрел попал автомобиль, в котором ехала семья с двухмесячным ребенком. Один человек погиб, мать и ребенок ранены

„В полдень россияне обстреляли из артиллерии автомобиль, в котором девочка и ее родные возвращались с медосмотра“, — написал глава МВД.

По его словам, результате попадания погиб 64-летний мужчина, вероятно, дедушка ребенка. В то же время мать девочки получила ранения. Ее доставили в больницу. Клименко добавил, что она находится в тяжелом состоянии.

„Предварительно у девочки диагностировали минно-взрывное ранение головы. Состояние средней тяжести. Врачи оказывают необходимую помощь и борются за жизнь ее мамы“, — написал Клименко.

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