Лесной зоопарк Элиствере простился с лосем Аленом

В лесной зоопарк Элиствере лось Ален попал чуть более года назад. В сентябре 2023 года лось захромал и перестал наступать на заднюю левую ногу.

После лечения состояние животное улучшилось, однако, как показали рентгеновские снимки, сделанные на прошлой неделе в ветеринарной клинике Эстонского университета естественных наук, у лося произошел вывив коленного сустава. Специалисты ветеринарной клиники пришли к выводу, что лечение травмы не поможет, и животное пришлось усыпить.

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