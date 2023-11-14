14.11.2023, 15:55
Жители в страхе и ужасе: за короткое время рысь загрызла девять домашних животных. Дети боятся идти в школу(3)
ФОТО: JAHIMEESTE SELTS | ERAKOGU
Жители села Кийдева, что на берегу залива Матсалу в Ляэнемаа, в ужасе и страхе — более месяца назад в их краях поселилась рысь, которая задрала уже несколько домашних животных. В опасности могут быть и маленькие дети.
„Ее замечают гуляющей вокруг села последние полтора месяца, с тех пор стали пропадать и наши домашние животные — к сегодняшнему дню 9 кошек. Пару дней назад рысь напала прямо на глазах хозяина на его собаку, а несколько часов спустя — на собаку другой семьи“, - сказала член руководства сельской общины Сирли Олго.