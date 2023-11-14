Звери
14.11.2023, 15:55

Жители в страхе и ужасе: за короткое время рысь загрызла девять домашних животных. Дети боятся идти в школу

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Рысь в лесах Эстонии (фото с камеры наблюдения)
Рысь в лесах Эстонии (фото с камеры наблюдения)
ФОТО: JAHIMEESTE SELTS | ERAKOGU

Жители села Кийдева, что на берегу залива Матсалу в Ляэнемаа, в ужасе и страхе — более месяца назад в их краях поселилась рысь, которая задрала уже несколько домашних животных. В опасности могут быть и маленькие дети.

„Ее замечают гуляющей вокруг села последние полтора месяца, с тех пор стали пропадать и наши домашние животные — к сегодняшнему дню 9 кошек. Пару дней назад рысь напала прямо на глазах хозяина на его собаку, а несколько часов спустя — на собаку другой семьи“, - сказала член руководства сельской общины Сирли Олго.

Местные жители отмечают, что людей животное не очень то боится, сидит во дворах и на запугивание не реагирует. По какой-то причине рысь держится поблизости от людей и в лес, где и должно быть ее место, не возвращается. Хотя считается, что это один из наиболее пугливых видов животных в наших лесах.

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