Правда ли, что на видео показано сожжение французского флага на пропалестинском митинге во Франции?
В начале ноября 2023 года в Сети распространился ролик, на котором женщина посреди толпы сжигает французский флаг. Утверждалось, что это происходит во Франции. Мы решили проверить, так ли это.
В течение октября по всему миру проходили митинги в поддержку Палестины и против военной операции Израиля в секторе Газа, начатой в ответ на нападение боевиков ХАМАС. На этом фоне в соцсетях появился ролик с сожжением французского флага. Большинство авторов утверждали, что это происходит во Франции, и призывали депортировать нарушителей. Об этом, в частности, писали Telegram-каналы „Соловьёв“ (239 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Israel⚡️Труха“ (69 000) и „Атеист“ (34 000). Кроме того, видео постили пользователи соцсети X (бывший Twitter) и Facebook.
Нет никаких сомнений, что на видео сжигают именно французский сине-бело-красный триколор, равно как и в том, что это происходит на митинге в поддержку Палестины — его участники размахивают палестинскими флагами.
В Париже и других французских городах подобные акции действительно проходили, однако новостей о сожжении национального флага в местных СМИ нет. Единственное сообщение о подобном инциденте касается попытки нескольких молодых людей в ночь на 25 октября сжечь флаг, висевший на здании мэрии Реймса, но и эта попытка окончилась неудачей.
Оригинальное видео сожжения флага на митинге нашёл фактчекинговый проект Lead Stories. Этот ролик был опубликован 24 октября 2023 года на YouTube в аккаунте марокканского телеканала TanjaNews. На первых же секундах в кадр попадает эмблема на рукаве, на которой хорошо видна корона и зелёная пятиконечная звезда. Это эмблема марокканской полиции.
Есть и другие детали, позволяющие определить место, где сжигают флаг. Например, на 22-й секунде оригинального ролика митингующие проходят мимо здания с зелёной вывеской.
Буквы BMCI — это название Торгово-промышленного банка Марокко, входящего в структуру французской финансовой группы BNP Paribas. С помощью поиска по Google Maps Street View фактчекеры Lead Stories установили, что это офис BMCI в Танжере. А направляются демонстранты с палестинскими флагами как раз к французскому консульству. В октябре такие митинги проходили во всех крупных городах Марокко, и своё недовольство происходящим их участники адресовали диппредставительствам западных стран.
Итог: Полуправда