МНЕНИЕ | Казалось бы, при чем тут Арестович?

Главные задачи пропаганды в любой войне:

- лишить противника веры в победу;

- дискредитировать его руководство и расколоть общество.

Такой деморализованный и внутренне расколотый противник может стать лёгкой добычей агрессора.

Спикерам кампании по достижению этих целей должна доверять её целевая аудитория, поэтому пропаганду эффективнее вести как бы изнутри общества противника. Её носители должны притворяться своими для слушателей, как бы находиться на их стороне, имитировать приверженность общим ценностям.

Это азы военной пропаганды. Недаром даже в демократических странах во время войны жёстко пресекается распространение пораженческих слухов и настроений.

Сейчас Кремль ведёт такую пораженческую пропагандистскую кампанию в украинском обществе и среди его союзников, продвигая следующие нарративы:

1. Украина не в состоянии выиграть эту войну.

2. Власти Украины коррумпированы и неэффективны.

3. Союзники Украины устали от войны и помогают всё меньше. А скоро вообще прекратят помощь.

4. В США неизбежно придёт к власти Трамп, и тогда Штаты бросят Украину на съедение России.

Таким образом украинцев подталкивают к выводу - раз всё равно победить невозможно и будет только хуже, надо уступить врагу.

А западным союзникам намекают - если сами украинцы (в лице нанятых Кремлём спикеров) не верят в победу и считают свою власть коррумпированной и неэффективной, значит помогать Украине в войне бессмысленно.

Я не думаю, что российские власти смогут добиться чего-то существенного. Однако кампания такая ведётся. И в последнее время она резко активизировалась.

Спикеры этой кампании, как и полагается, подобраны из числа как бы „своих“, то есть - украинцев и якобы сочувствующих им российских оппозиционеров. Имена их вам хорошо известны. Просто посмотрите, кто продвигает перечисленные нарративы. Как бы они ни притворялись сторонниками Украины, фактически эти люди (по глупости, а чаще из корысти) воюют в информационной войне на стороне путинской России.