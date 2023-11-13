Смарт-подарки для детей

Игры, развивающие мозг

Родители любят подарки, которые приносят удовольствие и развивают навыки у детей. К счастью, дети тоже их любят, ведь нет такого маленького ребенка, которому не были бы интересны LEGO Duplo или пазлы. Детям нравятся пазлы с красивыми картинками, изображающими их домашних животных, природу или различные занятия. Собирая пазлы, они развивают мышление и навыки сотрудничества, если делают это вместе с братом, сестрой или другом.

LEGO Duplo развивает воображение - с его помощью можно строить здания, собирать фигурки людей и другие объекты в зависимости от типа LEGO Duplo. Собранные объекты можно использовать для различных игр, которые они придумывают сами.

Подарки, мотивирующие к движению

Каждый человек играет важную роль в формировании у ребенка привычки к физической активности - приучайте его к активности с раннего возраста и знакомьте с различными способами развлечения. Например, можно купить балансировочный велосипед, чтобы кататься по двору или парку. Также очень популярны детские самокаты и игры с мячом. Для детей младшего возраста треугольники для лазания, или треугольники Пиклера, и балансировочные доски также являются отличными способами развития навыков лазания и сохранения равновесия. Учитывайте возраст вашего ребенка и дайте ему что-нибудь, что поможет развлечься и быть активным на свежем воздухе.

Мягкие игрушки, которые можно взять с собой

Всевозможные мягкие игрушки, от кошек до зайчиков, прекрасно подходят для обнимашек, а также для различных творческих игр. Мягкая игрушка всегда нравится детям, особенно маленьким. Подумайте, какое животное может ему понравиться, и подарите игрушку, с которой он сможет играть в новые игры и обниматься во время сна.

Детские книги для знакомства с захватывающими историями