ФОТО И ВИДЕО | Теперь в Нарве и музыканты бастуют. Изящно и со вкусом!

По словам художественного руководителя и дирижера Нарвского симфонического оркестра Анатолия Щуры, музыканты не могут провести забастовку, но при помощи искусства могут донести свои пожелания до тех, кто принимает решения.

„Мы исполнили эту симфонию, чтобы на нас обратили внимание, – сказал после концерта Щура. – 15 лет ничего не меняется. И я получил уведомление, что будет серьезное уменьшение бюджета, выделяемого на деятельность оркестра. Мы и так живем скромно, а чтобы развиваться дальше, надо хотя бы сохранить то, что есть“.

Анатолий Щура и музыканты надеются, что их услышат депутаты, чиновники города и специалисты министерства, как когда-то венгерский князь Эстерхази услышал своих музыкантов и создал им лучшие условия работы. „Мы хотим продолжить нашу деятельность, – добавил Щура. – Мы играем сейчас 9-11 концертов в год. И это еще с дополнительным финансированием, которое я ищу. А с уменьшенным бюджетом сможем давать максимум 6-7 концертов в год. И мы должны будем сократить время репетиций. Это значит, что качество концертов пострадает“.

По словам дирижера, классическая музыка играется или хорошо, или вообще не нужно ее исполнять. Анатолий вспомнил чье-то высказывание, что в цивилизованном городе обязательно должен быть симфонический оркестр и хоккейная команда. „Не надо распыляться, надо расставлять приоритеты, – отметил музыкант. – Я не говорю, что мы самые важные. Это должны решать депутаты, как они видят развитие города. Нужно ли серьезное искусство в Нарве?“

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