Раквереские котлетки на Неве. Как эстонская продукция попадает в Россию в обход санкций?
„Европейские санкции минимальным образом распространяются на продукты питания, люди, которые будут использовать политическую ситуацию и продавать котлеты по 11,15 евро в стране, где средняя зарплата не превышает 1050 евро, увы, будут всегда. Фарцовщики из 90-х вернулись“, - пишет публицист Регина Бауэр, анализируя, каким образом эстонская продукция вновь попадает в российские магазины.
Я люблю детективы, с раннего детства это мой самый любимый жанр, и я не смогла пройти мимо возможности поиграть в Шерлока Холмса и раскрыть тайну раквереской колбасы, которая каким-то невероятным образом оказалась на полке магазина на улице Фрунзе в Санкт-Петербурге, хотя представители Раквере заявили, что никаких поставок в Россию не ведут. И я им верю. И мне хочется защитить имя хорошего эстонского производителя, который делает вкусные мясные и молочные изделия.
Прокремлёвская активистка Зоя Палямар, которую летом лишили вида на жительство в Эстонии за антигосударственную деятельность, обнаружила в магазине Петербурга эстонскую продукцию - колбасу и котлетки Раквере, которые, судя по ценникам, стоят там огромных денег - 11,15 евро (1099 рублей) за пачку раквереских сырных котлеток и 5,35 евро (525 рублей) за 300 грамм докторской. Именно такие цены были представлены на фотографии, сделанной Палямар в неназванном ею магазине в Санкт-Петербурге.
Из зацепок у меня были только этикетки. Напечатанные на простой бумаге на обычном офисном принтере и приклеенные к колбасе прозрачным скотчем. Ведь финский производитель этикеток UPM покинул pоссийский рынок ещё в марте 2022 года.
Адрес - Фрунзе 10, И. Л. Большаков. Google Maps выдал по этому адресу закрывшийся магазин с названием Смак-маркет.
Но нужно ли магазину, который торгует едой из Европы по бешеным ценам, светиться в Google? Конечно, нет. И я отправилась в Яндекс.
Буквально за один клик я нашла и сам магазин, и онлайн-магазин, и страничку ВКонтакте, и сами котлетки за 1099 рублей.
Это тот самый магазин, который после закрытия прошёл ребрендинг, стал называться „Руока“ (еда по-фински) и специализируется на перепродаже товаров из Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и Германии.
Юридические данные магазина тоже совпадали с тем, что было написано на этикетках. Дело закрыто? Как бы не так.
Я решила связаться с „Руока“ через сеть ВКонтакте, и мне очень быстро ответили.
Раскрывать секретов доставки раквереской колбаски на берега Невы представители господина Большакова отказались, но подтвердили, что „Раквере Вас не обманывает“. И затем заблокировали меня. Из моего детства в 80-е всплыло слово фарцовщик. Они вернулись.
Имя и честь Раквере остались незапятнанными, я сыграла в занятную игру, потешив своё любопытство, ну а колбаса...
Европейские санкции минимальным образом распространяются на продукты питания, люди, которые будут использовать политическую ситуацию и продавать котлеты по 11,15 евро в стране, где средняя зарплата не превышает 1050 евро, увы, будут всегда. Интересно будет посмотреть, как повлияет закрытие российской стороной КПП в Ивангороде для автомобилистов 01.02.2024 на деятельность этого магазина.