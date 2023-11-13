Раквереские котлетки на Неве. Как эстонская продукция попадает в Россию в обход санкций?

Я люблю детективы, с раннего детства это мой самый любимый жанр, и я не смогла пройти мимо возможности поиграть в Шерлока Холмса и раскрыть тайну раквереской колбасы, которая каким-то невероятным образом оказалась на полке магазина на улице Фрунзе в Санкт-Петербурге, хотя представители Раквере заявили, что никаких поставок в Россию не ведут. И я им верю. И мне хочется защитить имя хорошего эстонского производителя, который делает вкусные мясные и молочные изделия.

Прокремлёвская активистка Зоя Палямар, которую летом лишили вида на жительство в Эстонии за антигосударственную деятельность, обнаружила в магазине Петербурга эстонскую продукцию - колбасу и котлетки Раквере, которые, судя по ценникам, стоят там огромных денег - 11,15 евро (1099 рублей) за пачку раквереских сырных котлеток и 5,35 евро (525 рублей) за 300 грамм докторской. Именно такие цены были представлены на фотографии, сделанной Палямар в неназванном ею магазине в Санкт-Петербурге.

Из зацепок у меня были только этикетки. Напечатанные на простой бумаге на обычном офисном принтере и приклеенные к колбасе прозрачным скотчем. Ведь финский производитель этикеток UPM покинул pоссийский рынок ещё в марте 2022 года.

Адрес - Фрунзе 10, И. Л. Большаков. Google Maps выдал по этому адресу закрывшийся магазин с названием Смак-маркет.

Но нужно ли магазину, который торгует едой из Европы по бешеным ценам, светиться в Google? Конечно, нет. И я отправилась в Яндекс.

Буквально за один клик я нашла и сам магазин, и онлайн-магазин , и страничку ВКонтакте, и сами котлетки за 1099 рублей.

Это тот самый магазин, который после закрытия прошёл ребрендинг, стал называться „Руока“ (еда по-фински) и специализируется на перепродаже товаров из Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и Германии.

Юридические данные магазина тоже совпадали с тем, что было написано на этикетках. Дело закрыто? Как бы не так.

Я решила связаться с „Руока“ через сеть ВКонтакте, и мне очень быстро ответили.