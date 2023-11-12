Финляндия первой в мире приобрела израильскую систему противоракетной обороны „Праща Давида“
Министерство обороны Израиля подписало соглашение с Финляндией о поставках системы противоракетной обороны „Праща Давида“, сообщает „Медуза“.
Сумма сделки, которую израильские власти назвали „исторической“, составила 1,3 миллиарда шекелей (317 миллионов евро). „Пращу Давида“ продают за рубеж впервые.
„Это одна из ведущих в мире систем перехвата современных угроз, включая баллистические и крылатые ракеты, самолеты и беспилотники“, — говорится в заявлении Минобороны Израиля.
Система ПРО „Праща Давида“ разработана израильской компанией Rafael совместно с американской Raytheon. Она является средним звеном противоракетной обороны Израиля между системами „Железный купол“ и „Стрела“ и способна перехватывать ракеты с дальностью пуска от 40 до 300 километров. На боевое дежурство в Израиле „Праща Давида“ была поставлена в апреле 2017 года, но впервые ее применили только в мае 2023 года.
Власти Финляндии объявили о намерении приобрести „Пращу Давида“ в апреле 2023 года — после того, как страна вступила в НАТО.
В финском Минобороны заявляли, что новая война в секторе Газа не повлияет на сделку о поставках израильской ПРО. По словам эксперта военного ведомства Франса Пелтонена, реальные поставки „Пращи Давида“ состоятся только в конце 2020х годов.
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