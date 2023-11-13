Президент Латвии: Запад должен продолжать вооружать Украину, чтобы удержать Россию от агрессии против других стран
Запад должен продолжать вооружать Украину, поскольку поражение Украины будет воспринято Россией как зеленый свет для агрессии против других стран, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью агентству AP.
В интервью, данном в четверг, он указал на деятельность российской группировки наемников „Вагнер“ в Африке и на встречи российских чиновников с представителями палестинской террористической группировки ХАМАС.
Ринкевич признал, что некоторые страны Еврoсоюза имеют „собственные взгляды“ на Украину, но подчеркнул, что ЕС в итоге смог договориться о санкциях против России и о поддержке Киева после повторного вторжения России в феврале 2022 года.
„Интересно, что в настоящее время в ЕС больше разногласий по Ближнему Востоку, чем по Украине“, — сказал президент.
Он добавил, что Западу важно поддерживать как Украину, так и Израиль, поскольку оба государства страдают от атаки на „наши ценности“ и международный порядок.
Ринкевич отметил, что события на Ближнем Востоке „очень радуют“ Иран и напомнил, что Тегеран поставляет России оружие, используемое в агрессии против Украины.
Он также предупредил, что ЕС и НАТО должны готовиться к длительной войне в Украине и что Запад обязан удовлетворить требования президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении дополнительных вооружений, „потому что мы не дали столько, сколько должны были“.
Президент напомнил, что многие члены НАТО, в отличие от Латвии, до сих пор не выполнили свое обязательство тратить на оборону не менее 2% валового внутреннего продукта.
Ринкевич отметил, что если мир заметит неудачи ЕС и Запада в Украине, то давление на Израиль также усилится.
Он добавил, что не следует забывать и об азиатских регионах, включая Тайвань.
Президент Латвии также отметил, что Россия сейчас превращается из авторитарного государства в тоталитарное и что пропаганда Москвы сейчас еще более ужасна, чем во времена холодной войны.
Источник: Delfi.lv.
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