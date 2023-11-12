На борту судна Tallink обнаружены опасные для жизни бактерии

Вчера компания Tallink Silja объявила о том, что на судне Silja Serenade, совершающем рейсы между Хельсинки и Стокгольмом, в ходе контроля качества воды были обнаружены опасные для жизни бактерии Legionella, в связи с чем рейсы в воскресенье и понедельник будут отменены, сообщает Maaleht.