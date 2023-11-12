12.11.2023, 15:39
На борту судна Tallink обнаружены опасные для жизни бактерии(10)
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Вчера компания Tallink Silja объявила о том, что на судне Silja Serenade, совершающем рейсы между Хельсинки и Стокгольмом, в ходе контроля качества воды были обнаружены опасные для жизни бактерии Legionella, в связи с чем рейсы в воскресенье и понедельник будут отменены, сообщает Maaleht.
По информации Департамента здоровья, бактерия Legionella вызывает инфекционное заболевание, называемое легионеллезом или „болезнью легионеров“. Это инфекционное заболевание бактериального происхождения, основными формами которого являются пневмония и высокая температура. В 5-15% случаев наступает летальный исход.