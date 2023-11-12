В Литве мужчина похитил свою двухлетнюю дочь

По данным Департамента полиции Литвы, 11 ноября в 19 часов в Висагинасе во дворе многоквартирного дома во время конфликта мужчина (2001 г.р.) забрал дочь (2021 г.р.) у ее матери (2001 г.р.) и уехал на автомобиле Toyota Prius. Около 20 часов того же дня автомобиль был остановлен в Швенчёнисе.