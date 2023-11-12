12.11.2023, 15:20
В Литве мужчина похитил свою двухлетнюю дочь(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу полиция разыскивала мужчину, похитившего свою двухлетнюю дочь. Подозреваемый был задержан, пишет Delfi.lt.
По данным Департамента полиции Литвы, 11 ноября в 19 часов в Висагинасе во дворе многоквартирного дома во время конфликта мужчина (2001 г.р.) забрал дочь (2021 г.р.) у ее матери (2001 г.р.) и уехал на автомобиле Toyota Prius. Около 20 часов того же дня автомобиль был остановлен в Швенчёнисе.
Девочку вернули матери. Подозреваемый был задержан. Начато расследование.
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