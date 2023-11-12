За рубежом
12.11.2023, 15:20

В Литве мужчина похитил свою двухлетнюю дочь

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Литовская полиция
Литовская полиция
ФОТО: JOSVYDAS ELINSKAS | Delfi Meedia

В субботу полиция разыскивала мужчину, похитившего свою двухлетнюю дочь. Подозреваемый был задержан, пишет Delfi.lt.

По данным Департамента полиции Литвы, 11 ноября в 19 часов в Висагинасе во дворе многоквартирного дома во время конфликта мужчина (2001 г.р.) забрал дочь (2021 г.р.) у ее матери (2001 г.р.) и уехал на автомобиле Toyota Prius. Около 20 часов того же дня автомобиль был остановлен в Швенчёнисе.

Девочку вернули матери. Подозреваемый был задержан. Начато расследование.

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