Усталость и раздражение. Отношения Украины и Запада переживают кризис

Конфликт Владимира Зеленского с Валерием Залужным стал публичным. Критические публикации в западных СМИ вызвали в Украине скандал. Зеленский говорит, что президентских выборов в марте не будет — но подготовка к ним тем не менее идет. При этом Вашингтон подталкивает президента Украины к переговорам с Россией. Что происходит в Украине осенью 2023 года? Delfi поговорил об этом с несколькими источниками в Киеве.