Усталость и раздражение. Отношения Украины и Запада переживают кризис
Конфликт Владимира Зеленского с Валерием Залужным стал публичным. Критические публикации в западных СМИ вызвали в Украине скандал. Зеленский говорит, что президентских выборов в марте не будет — но подготовка к ним тем не менее идет. При этом Вашингтон подталкивает президента Украины к переговорам с Россией. Что происходит в Украине осенью 2023 года? Delfi поговорил об этом с несколькими источниками в Киеве.
„Это кризис, в котором проявились настоящие чувства и реакции украинского руководства“, — сказал Delfi Марк Галеотти, старший научный сотрудник Королевского Института объединенных служб (RUSI) Великобритании.
30 октября в журнале Time была опубликована большая статья Саймона Шустера. В ней, со ссылкой на анонимные источники в Офисе президента Украины, говорится, что Зеленский не готов признать, что военные действия зашли в тупик. Затем журнал The Economist опубликовал интервью и эссе главнокомандующего ВСУ генерала армии Валерия Залужного. Пользующийся в Украине непререкаемым авторитетом, Залужный констатировал, что война зашла в тупик и превратилась в позиционную — на манер Первой Мировой.