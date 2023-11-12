ВИДЕО С МЕСТА СОБЫТИЙ | Исландия ввела режим чрезвычайного положения из-за извержения вулкана

Как сообщает BBC, тысячам жителей города Гриндавик, расположенного на юго-западе Исландии, было предписано эвакуироваться из этого района в целях соблюдения мер предосторожности.

Цель эвакуации - дать жителям достаточно времени для выезда, пишет Iceland Monitor.

„Совершенно очевидно, что речь идет о событии, подобного которому исландцы не видели со времен извержения Вестманнаэйяра“, - подчеркнул глава департамента гражданской обороны Видир Рейниссон.

В городах Кефлавик, Копавогур и Сельфосс созданы три эвакуационных центра. Вчера в них на ночь остались 140 человек. По данным „Красного Креста“, с момента объявления эвакуации там было зарегистрировано 1700 человек.

Метеослужба Исландии сообщает о высоком риске извержения вулкана на полуострове Рейкьянес и в его окрестностях. К сегодняшнему утру угроза извержения возросла, и предполагается, что вулкан может начать извергаться в ближайшие дни.

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