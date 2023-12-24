Жители Эстонии пьют все больше и больше. „Алкоголизм — это пожизненная борьба. С самим собой“(15)
Число смертей, непосредственно вызванных употреблением алкоголя, растет уже пятый год подряд. Больше всего из-за этого умирают люди трудоспособного возраста. Почему мы пьем? Как воздерживаться от употребления алкоголя? Своими историями с Eesti Ekspress поделились трое жителей страны.
История Кристо: можно ли радоваться без алкоголя?
Недавно исполнился год с тех пор, как после двадцати лет пьянства и курения конопли я одним махом все обнулил. То, что было дальше — просто свихнуться.
Мне 39 лет. Не хочу пускаться в клише, но я начал поддавать с 13 лет. Не думаю, что я топил каких-то скребущих на душе кошек или переживания, просто навеселе жизнь казалась мягче и красочнее. Совсем до дна не опускался. Но были признаки того, что мне точно грозит физическое, моральное и экономическое разложение.
В последние семь-восемь лет я, честно говоря, почти каждый вечер баловался какой-то дрянью. Обычно косяками, чаще — алкахой. Ремонт дома и еще пара важных дел годами не двигались ни туда ни сюда по причине, о которой отлично спел Afroman — „cause I got high“ („потому что я накурился“ — прим. перев.).