Жители Эстонии пьют все больше и больше. „Алкоголизм — это пожизненная борьба. С самим собой“

История Кристо: можно ли радоваться без алкоголя?

Недавно исполнился год с тех пор, как после двадцати лет пьянства и курения конопли я одним махом все обнулил. То, что было дальше — просто свихнуться.

Мне 39 лет. Не хочу пускаться в клише, но я начал поддавать с 13 лет. Не думаю, что я топил каких-то скребущих на душе кошек или переживания, просто навеселе жизнь казалась мягче и красочнее. Совсем до дна не опускался. Но были признаки того, что мне точно грозит физическое, моральное и экономическое разложение.

В последние семь-восемь лет я, честно говоря, почти каждый вечер баловался какой-то дрянью. Обычно косяками, чаще — алкахой. Ремонт дома и еще пара важных дел годами не двигались ни туда ни сюда по причине, о которой отлично спел Afroman — „cause I got high“ („потому что я накурился“ — прим. перев.).

Стал анонимным алкоголиком волей случая

Я вообще не собирался лечиться от зависимостей. Но дома у меня все пошло наперекосяк с подругой, и семейный терапевт посоветовал мне обратиться в Центр психического здоровья Тоомпарка. Вдруг у меня получится меньше пить и курить и лучше соответствовать „социальным ожиданиям“.