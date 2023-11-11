Макрон призвал Израиль „остановить убийство женщин и детей“

По словам Макрона, беседовавшего с журналистами в Елисейском дворце, бомбардировкам сектора Газа „нет оправдания“, а прекращение огня пошло бы Израилю на пользу. Франция признает право Израиля защищать себя, „однако мы настойчиво призываем его прекратить эту бомбардировку“, указал Макрон, добавив, что „четко осуждает террористические действия ХАМАС“.

Конференция по гуманитарной помощи в секторе Газа

9 ноября в Париже прошла международная конференция по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям сектора Газа. Как сказал Эмманюэль Макрон в интервью BBC, все присутствовавшие на этой встрече правительства и организации пришли к выводу, что „нет иного решения, чем сначала объявить перерыв в военных действиях по гуманитарным соображениям, который потом перерастет в режим прекращения огня, который позволит защитить всех мирных жителей, никак не связанных с террористами“.

„Де-факто бомбардируются мирные жители - де-факто. Эти младенцы, эти женщины, эти пожилые люди бомбардируются и убиваются. Нет никаких причин и легитимности для этого. Поэтому мы призываем Израиль остановиться“, - заявил глава французского государства. При этом Макрон указал, что не его задача судить, было ли нарушено в ходепалестино-израильского конфликта международное право.

Ответ Нетаньяху на призыв Макрона прекратить бомбардировки Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху быстро ответил на заявления Макрона. „Ответственность за любой ущерб мирным жителям лежит на ХАМАСе - ИГ, а не на Израиле, - говорится в заявлении офиса премьер-министра Израиля в соцсети X. - Следует помнить, что Израиль вошел (в сектор Газа. - Ред.) из-за того, что эта террористическая организация совершила жестокое убийство сотен израильтян и удерживает в заложниках более 200 израильтян“.