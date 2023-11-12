Готовимся к новой волне: заболеваемость коронавирусом за неделю выросла вдвое. Маски снова станут обязательными?(11)
На прошлой неделе зарегистрировано 1829 случаев заболевания COVID-19, по сравнению с предыдущей неделей зараженность выросла почти на 60% . Учитывая рост заболеваемости, людям старше 60 лет следует рассмотреть возможность вакцинации.
Заведующая отделом эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Кярт Сыбер заявила, что, учитывая рост числа случаев, людям старше 60 лет следует как можно скорее пройти вакцинацию от Covid-19.
„Экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует в этом сезоне вакцинировать людей из группы риска, а это в основном люди старше 60 лет и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. Это в случае, если с момента последней вакцинации или заражения COVID-19 прошло более шести месяцев“, - сказала Сыбер и подчеркнул, что вакцинация бесплатна.
В начале ноября циркулирующий в Эстонии штамм коронавируса в первую очередь отправляет в больницы непривитых пожилых людей. „За прошедшую неделю госпитализировано 220 пациентов, 149 из которых нуждались в госпитализации из-за симптоматического заболевания COVID-19. Почти 75% пациентов с симптомами заболевания старше 60 лет, и подавляющее большинство из них также не привиты“, — пояснила Сыбер. По данным Департамента здоровья, вакцинация против Covid-19 является единственным способом предотвратить тяжелые случаи заболевания у пожилых людей.
По данным больниц, по состоянию на ноябрь зарегистрировано шесть смертей, связанных с COVID-19.
В пунктах вакцинации - обновленная вакцина
Росту распространения способствовали увеличение количества людей с ослабленным иммунитетом, а также, вероятно, несоблюдение мер респираторной гигиены или контакт с людьми с симптомами заболевания. На основании выборочных данных об острых инфекциях верхних дыхательных путей интенсивность заболевания коронавирусом можно оценить как среднюю.
Новая вакцина, адаптированная к штамму XBB1.5, доступна в пунктах вакцинации. Прививку можно сделать, например, в центре семейного врача, прививочных кабинетах в больницах и в частных медицинских учреждениях. В прививочных кабинетах больниц и частных медицинских учреждений можно забронировать подходящее время для вакцинации в дигилугу. Кроме того, желающие могут пройти вакцинацию в некоторых аптеках по всей Эстонии. Список аптек можно найти на сайте www.vaktsineeriapteegis.ee.