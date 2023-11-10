Учителя из Синимяэ: „Если мы не осмелимся постоять за себя сегодня, то наши ученики не осмелятся постоять за себя в будущем“

Во время прогулки они говорили о том, что 64% школ бастуют и, согласно опросу, 69% людей поддерживают учителей.

„Мы сразу решили, что за это время хотим испытать чувство: один за всех, все за одного!“ – сказала Кристийна. Она добавила, что хотя во время предупредительной забастовки не допускается проведение крупных публичных акций, но это не помешало им встать в круг и, взявшись за руки, дружно прокричать „За учителей!“

Потом они пили чай на улице и говорили о том, что если будет длительная забастовка, они справятся малым. Чай, чтобы добавить юмора и креатива в такую ситуацию, они кипятили на примусе в подтверждение мысли, что можно обойтись и малым. После чая, чтобы еще больше усилить чувство единения, учителя недалеко от синимяэской вышки спели: „Наш учитель – самый лучший в школе!“

„Самое главное и лучшее, что мы ощутили во время этого часа, – это чувство единения и сплоченности, – поделилась впечатлением от общения Кристийна. – Этот час объединил людей“.

На вопрос, за что они выступали, Кристийна ответила: „Чтобы все учителя в Эстонии получали достойное вознаграждение, чтобы коллективный договор дал бы определенность и направление“.

Для учителей также было важным моментом, чтобы ученики увидели, что эта забастовка – одна из форм отстаивания своих прав. „И в этом нет ничего плохого, – говорит Рейдвере. – Мы смотрели на эту забастовку как на практический урок обществознания. Если мы не осмелимся постоять за себя сегодня, то наши ученики не осмелятся постоять за себя в будущем“.

Дети этот час, когда проходила забастовка, находились с другими педагогами в атриуме школы. Предварительно руководство школы разослало родителям информацию о том, что утром с 9:00 до 10:00 у них состоится забастовка. Родителям рекомендовали приводить детей к десяти часам утра. Но директор понимала, что кто-то из родителей не сможет позже привезти ребенка, поэтому организовала пространство в школе, где дети могли порисовать и поиграть в настольные игры.