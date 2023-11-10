Виктор Орбан: Украина не готова к переговорам о вступлении в ЕС

„Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы можно было говорить о ее стремлениях вступить в ЕС. Украина так же далека от членства в ЕС, как Мако от Иерусалима“, — цитирует премьера издание HVG. По словам Орбана, „четкая позиция Венгрии“ состоит в том, что переговоры о вступлении Украины в ЕС даже не должны начинаться.

При этом он отметил, что Евросоюз „задолжал Венгрии 3-4-5 миллиардов евро“, передачу которых ЕС приостановил из-за претензий к Будапешту по поводу проведения реформ судебной системы и борьбы с коррупцией. Орбан подчеркнул, что это вопрос никак не может быть связан с позицией Венгрии по вступлению Украины в ЕС.

„Хотел бы очень четко подчеркнуть, что несогласие Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в ЕС — это не предмет торга. Нельзя связывать это с какими-либо денежными вопросами. Что должны — надо отдать“, — заявил он.

Украина подала заявку на членство в Евросоюзе сразу после начала полномасштабного вторжения войск РФ. В июне 2022 года саммит лидеров стран Евросоюза согласовал статус кандидатов в ЕС для Украины и Молдовы.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала совету Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС при соблюдении ряда условий. В итоге за принятие новой страны в блок должны единогласно высказаться все 27 членов Евросоюза.

За день до официального объявления Еврокомиссии представители Венгрии заявили, что заблокируют начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз, пока не будут выполнены требования, касающиеся венгерского меньшинства в Украине. В сентябре Виктор Орбан говорил, что у Венгрии нет „непреодолимого желания“ голосовать за вступление Украины в ЕС.

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