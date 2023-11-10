Правдивы ли видео с призывами к геймерам и геям вступать в ВСУ?

ZSU.Team — это официальный сайт минобороны Украины с информацией о том, как присоединиться к ВСУ. Однако „Проверено“ не удалось найти ни интересующий нас ролик, ни его упоминания на каких-либо ресурсах, связанных с украинским военным ведомством. Мы также искали публикации о геймерской рекламе в украинских СМИ, но нашли лишь опровержения — сразу несколько изданий, включая агентство „ Укринформ “, назвали видео фейком. Украинские фактчекеры из проекта Gwara Media выяснили , что в основе вирального ролика лежит реклама беспроводной компьютерной мыши от компании Logitech G, где снялись трое профессиональных киберспортсменов из Франции ( Shox ) и Дании ( Bjergsen и Zven ). Исходное видео было выложено на YouTube ещё в августе 2018 года.

Своё опровержение выпустил и украинский фактчекинговый сайт „Без брехні“, на которое затем сослался Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины. В разборе, впрочем, утверждается, что российские пропагандисты лишь исказили смысл якобы реального ролика — „одного из ряда аналогичных, разработанных в рамках информационной кампании „Мобилизация““. В беседе с „Проверено“ главный редактор „Без брехні“ Александр Гороховский рассказал, что тоже считает видео о геймерах поддельным, хоть в тексте и утверждается обратное. По его словам, разбор сфокусирован на том, как российские провластные медиа манипулируют реальными мотивационными видео из программы минобороны Украины. Проверяемого ролика про геймеров среди них „Проверено“ обнаружить не удалось, соответствующая ссылка в материале проекта „Без брехні“ также не приведена.

„Проверено“ постаралось найти возможный первоисточник „агитационного“ видео, и, по данным сервиса TGStat, наиболее ранний пост с роликом и ключевыми словами появился 20 сентября в 13:22 по московскому времени в Telegram-канале „Бладсикер 2.0“ (76 000 просмотров). При этом спустя пару часов в канале U_G_M (22 000 просмотров) это же видео выложили с пометкой „от подписчика“, а в подписи говорилось: „Такая реклама выпадает на украинских геймерских сайтах“. Однако ни названий, ни ссылок, ни скриншотов приведено не было.

Получается, что в Сети нет никаких доказательств демонстрации этого агитационного ролика про геймеров в качестве рекламы на украинских ресурсах. Смонтированная запись, изначально появившаяся в русскоязычном сегменте соцсетей, состоит из различных видео, которые выложены в открытом доступе.