Правдивы ли видео с призывами к геймерам и геям вступать в ВСУ?
Осенью 2023 года в соцсетях завирусились два ролика, в которых армия Украины якобы призывает вступать в свои ряды подростков-геймеров и представителей ЛГБТ-сообщества. Мы проверили, реальные ли это агитационные видео.
Геймеры
В конце сентября 2023 года набрал популярность 33-секундный ролик, который в многочисленных Telegram-каналах чаще всего подписывали следующим образом: „Женщин в ВСУ уже набирают, пришла очередь подростков-геймеров. Ждём стариков“. Иногда в конце добавляли фразу „до последнего украинца“. В канале „Скабеева“ (70 000 просмотров на момент написания этого разбора) уточнили, что в Украине также готовится мобилизация киберспортсменов, а в „Спецоперации Z“ (77 000) сообщили, что причина набора геймеров — высокие потери ВСУ, из-за которых Киев якобы пошёл на крайние меры. Аналогичные публикации появились в каналах „Прямой эфир“ (691 000 просмотров), „Правдивости“ (209 000), „Шейх Тамир“ (125 000), „Пуля“ (124 000), „Скотт Риттер в Telegram“ (109 000), „Федерация“ (86 000), „Я в курсе“ (74 000), „Патрон“ (68 000), „Яков Кедми“ (67 000), „Правда России“ (65 000), „Топор | Политика“ (55 000), „Мрія“ (48 000) и TG Team Russia (44 000), а также в пабликах во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут), в „Дзене“ и на некоторых новостныхсайтах. Кроме того, вирусное видео продемонстрировали в эфире программы „Большая игра“ на „Первом канале“: ведущий сообщил, что в Украине ролик стал „пожалуй, самой серьёзной новостью“ и что его „активно крутят“ на украинском телевидении.
В виральном видео показаны молодые мужчины, которые будто бы играют в компьютерные игры. При этом в ролике демонстрируется как нарезка реальных записей из зоны боевых действий, многие из которых использовались в музыкальном клипе на песню „Допоки б’ється серце“ от Marietta, так и кадры из разных видеоигр — среди них, например, Call of Duty: Warzone (на отметке 00:04), Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (00:22) и Star Wars: The Old Republic: Knights of the Fallen Empire (00:25). В конце видео (на отметке 00:26) появляется текст, часть которого озвучена закадровым голосом: „Ты уже не ребёнок. Игры кончились. Вступай в ВСУ. ZSU.Team“.
ZSU.Team — это официальный сайт минобороны Украины с информацией о том, как присоединиться к ВСУ. Однако „Проверено“ не удалось найти ни интересующий нас ролик, ни его упоминания на каких-либо ресурсах, связанных с украинским военным ведомством. Мы также искали публикации о геймерской рекламе в украинских СМИ, но нашли лишь опровержения — сразу несколько изданий, включая агентство „Укринформ“, назвали видео фейком. Украинские фактчекеры из проекта Gwara Media выяснили, что в основе вирального ролика лежит реклама беспроводной компьютерной мыши от компании Logitech G, где снялись трое профессиональных киберспортсменов из Франции (Shox) и Дании (Bjergsen и Zven). Исходное видео было выложено на YouTube ещё в августе 2018 года.
Своё опровержение выпустил и украинский фактчекинговый сайт „Без брехні“, на которое затем сослался Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины. В разборе, впрочем, утверждается, что российские пропагандисты лишь исказили смысл якобы реального ролика — „одного из ряда аналогичных, разработанных в рамках информационной кампании „Мобилизация““. В беседе с „Проверено“ главный редактор „Без брехні“ Александр Гороховский рассказал, что тоже считает видео о геймерах поддельным, хоть в тексте и утверждается обратное. По его словам, разбор сфокусирован на том, как российские провластные медиа манипулируют реальными мотивационными видео из программы минобороны Украины. Проверяемого ролика про геймеров среди них „Проверено“ обнаружить не удалось, соответствующая ссылка в материале проекта „Без брехні“ также не приведена.
„Проверено“ постаралось найти возможный первоисточник „агитационного“ видео, и, по данным сервиса TGStat, наиболее ранний пост с роликом и ключевыми словами появился 20 сентября в 13:22 по московскому времени в Telegram-канале „Бладсикер 2.0“ (76 000 просмотров). При этом спустя пару часов в канале U_G_M (22 000 просмотров) это же видео выложили с пометкой „от подписчика“, а в подписи говорилось: „Такая реклама выпадает на украинских геймерских сайтах“. Однако ни названий, ни ссылок, ни скриншотов приведено не было.
Получается, что в Сети нет никаких доказательств демонстрации этого агитационного ролика про геймеров в качестве рекламы на украинских ресурсах. Смонтированная запись, изначально появившаяся в русскоязычном сегменте соцсетей, состоит из различных видео, которые выложены в открытом доступе.
Добавим, что летом 2023 года в Telegram распространяли аналогичный фейк. Тогда в российских каналах, среди которых „Рита Эбзеева“ (111 000 просмотров), „Александр Семченко“ (91 000), „Карнаухов“ (26 000), PeachBlossom (14 000) и Gury__mood (10 000), сообщалось, что в конце украинской версии трейлера игры Call of Duty: Modern Warfare III якобы призывают вступать в ВСУ. Фактчекеры из проекта Vox Ukraine выяснили, что на самом деле распространяемый ролик был смонтирован неизвестными лицами и выдан за украинский трейлер.
Геи
В конце октября популярность обрёл ещё один якобы украинский агитационный ролик, на этот раз призывающий вступать в армию представителей ЛГБТ-сообщества. Часто его сопровождало такое описание: „Реклама ВСУ для геев. Видимо, женщин и стариков уже недостаточно“. Также сообщалось, что эту рекламу службы по контракту сняли по заказу ВСУ. Аналогичные посты о видео опубликованы в Telegram-каналах, среди которых „Прямой эфир“ (697 000 просмотров), „Саня во Флориде“ (382 000), „КБ“ (248 000), „Дядя Слава“ (212 000), „Правдивости“ (196 000), „Путин в Telegram“ (166 000), Voblya (150 000), „Бутылка“ (137 000), „Рифмы и панчи 18+„ (101 000), „Жесть дня“ (91 000), „Бладсикер 2.0“ (85 000), „Александр Семченко“ (84 000), „Петя Первый“ (83 000), „Федерация“ (81 000), „Спецоперация Z“ (81 000), „Fox News Russia“ (69 000), „Мисливец Егор“ (67 000), „Патрон“ (66 000), „Правда России“ (62 000), „Пономарь“ (51 000), „Россия 2.0“ (50 000), „Чё случилось?“ (40 000), „ДНР Info“ (37 000), „Денаzификатор“ (35 000), „Око войны 18+„ (28 000), „Акула“ (23 000), U_G_M (18 000) и „Павел Онищенко“ (15 000), а также во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут и тут), „Одноклассниках“ и „Дзене“. Среди СМИ и новостных сайтов о рекламе написали „Аргументы и факты“, „Царьград“, „Подоляка“, „Утренний юг“, Live24 и другие ресурсы.
В первой половине 10-секундного видео показаны две целующиеся пары молодых людей, а во второй демонстрируются кадры с военнослужащими. На фоне звучит мужской голос: „Совсем не важно, любишь ты женщин или мужчин. Важно, чтобы ты любил Украину. Вступай в ВСУ“. В конце ролика снова появляется название сайта ZSU.Team, но в этот раз в радужных цветах. Причём буквы раскрашены семью разными цветами, а классический флаг ЛГБТ-сообщества традиционно состоит из шести полос. Как и в предыдущих случаях, эту рекламу не удалось найти ни на каких ресурсах, связанных с минобороны Украины, а также в украинских СМИ.
„Проверено“ провело обратный поиск по скриншотам вирусного видео и выяснило, что в основе его первой половины с целующимися парами лежит ролик YouTube-канала i-D, опубликованный ещё 27 октября 2020 года. Исходная запись длится почти 10 минут и называется „ЛГБТ+ молодёжь, борющаяся за „польский Стоунволл““ — это репортаж из Варшавы, посвящённый местным ЛГБТ-активистам. Ранее, 7 августа 2020 года, варшавская полиция арестовала небинарную активистку Марго и поместила её под стражу до суда. В ответ на действия властей на улицы вышли протестующие, были задержаны ещё почти полсотни человек. Некоторые издания назвали акцию „польским Стоунволлом“ по аналогии со Стоунволлским восстанием — серией беспорядков и демонстраций против полицейского рейда в американском гей-баре „Стоунволл-инн“ в 1969 году, с которых началась активная фаза борьбы за права ЛГБТ в США.
Во второй половине ролика использованы кадры из реального агитационного видео под названием „Баллада о пехоте“ — это социальная реклама Сухопутных войск Украины, опубликованная ещё в октябре 2016 года. Проект был реализован совместно консалтинговой компанией К&К Group и креативным агентством Tabasco, как утверждают создатели, полностью на волонтёрских началах без государственного финансирования.
Наиболее ранний пост с предполагаемой рекламой о геях, который смогло найти „Проверено“, появился 31 октября в 14:22 в Telegram-канале „Ne.Сахар“ (267 000 просмотров), который упоминался в наших разборах десятки раз. При этом уже спустя две минуты то же видео опубликовали в канале „Шаман Раху“ (3600) с припиской „от подписчика из Киева“. Этот канал уже множество раз становился первоисточником разного рода фейков, некоторые из которых тоже якобы присылали анонимные подписчики.
Таким образом, „Проверено“ не удалось найти никаких связей интересующего нас видео с украинскими властями. Ролик, как и в случае с рекламой о геймерах, состоит из разных видео, несколько лет назад размещённых в открытом доступе. При этом мы не можем с полной уверенностью утверждать, что обе вирусные рекламы никогда не демонстрировались на каких-либо украинских сайтах. Однако ни в одной найденной нами публикации никаких доказательств этого приведено не было.
Итог: Скорее всего, неправда