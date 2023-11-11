Проклятие замка Сангасте. Долги, аферы, банкротства и провалившийся аукцион(2)
С замком Сангасте, принадлежавшим знаменитому графу Бергу, еще до Второй мировой войны было связано множество историй о серьезных финансовых трудностях, и трудности эти продолжаются по сей день. В октябре этог года замок был выставлен на аукцион, который, увы, провалился. Экскурс в историю одной из самых красивых мыз Эстонии от Eesti Ekspress.
В ночь на 22 марта 1938 года в замке Сангасте скончался “ржаной граф“ Фридрих Георг Магнус Берг. 93-летний граф умер от уже давно терзавшего его рака. За четыре недели до смерти болезнь приняла серьезный оборот, и надежды на спасение старого графа практически не осталось. Единственным членом семьи графа Берга у его смертного одра был его внук Рене, спешно приехавший к деду из Германии. Сыновья графа Эрик и Эрмес, жившие в Финляндии, приехали позже и с отцом попрощаться не успели.