Проклятие замка Сангасте. Долги, аферы, банкротства и провалившийся аукцион

В ночь на 22 марта 1938 года в замке Сангасте скончался “ржаной граф“ Фридрих Георг Магнус Берг . 93-летний граф умер от уже давно терзавшего его рака. За четыре недели до смерти болезнь приняла серьезный оборот, и надежды на спасение старого графа практически не осталось. Единственным членом семьи графа Берга у его смертного одра был его внук Рене , спешно приехавший к деду из Германии. Сыновья графа Эрик и Эрмес , жившие в Финляндии, приехали позже и с отцом попрощаться не успели.

На момент смерти граф Берг был по уши в долгах. В газетах появлялись статьи с кричащими заголовками наподобие “20-миллионный долг графа Берга“. Однако эта сумма была указана в центах, а в кронах она составляла 200 000. Спустя день после смерти графа состоялось заседание комиссии по урегулированию долгов перед фермерами Валгамаа. По просьбе наследников Берга комиссия ввела мораторий на выплаты кредиторам из наследства графа на два с половиной месяца. Уже тогда было ясно, что для погашения долгов имущество графа придется пустить с молотка.