Эстонский Экспресс
11.11.2023, 18:43

Проклятие замка Сангасте. Долги, аферы, банкротства и провалившийся аукцион

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НЕХВАТКА ДЕНЕГ: Замок Сангасте во времена графа Фридриха Берга в 1921 году.
НЕХВАТКА ДЕНЕГ: Замок Сангасте во времена графа Фридриха Берга в 1921 году.
ФОТО: Eesti Rahva Muuseum

С замком Сангасте, принадлежавшим знаменитому графу Бергу, еще до Второй мировой войны было связано множество историй о серьезных финансовых трудностях, и трудности эти продолжаются по сей день. В октябре этог года замок был выставлен на аукцион, который, увы, провалился. Экскурс в историю одной из самых красивых мыз Эстонии от Eesti Ekspress.

В ночь на 22 марта 1938 года в замке Сангасте скончался “ржаной граф“ Фридрих Георг Магнус Берг. 93-летний граф умер от уже давно терзавшего его рака. За четыре недели до смерти болезнь приняла серьезный оборот, и надежды на спасение старого графа практически не осталось. Единственным членом семьи графа Берга у его смертного одра был его внук Рене, спешно приехавший к деду из Германии. Сыновья графа Эрик и Эрмес, жившие в Финляндии, приехали позже и с отцом попрощаться не успели.

На момент смерти граф Берг был по уши в долгах. В газетах появлялись статьи с кричащими заголовками наподобие “20-миллионный долг графа Берга“. Однако эта сумма была указана в центах, а в кронах она составляла 200 000. Спустя день после смерти графа состоялось заседание комиссии по урегулированию долгов перед фермерами Валгамаа. По просьбе наследников Берга комиссия ввела мораторий на выплаты кредиторам из наследства графа на два с половиной месяца. Уже тогда было ясно, что для погашения долгов имущество графа придется пустить с молотка.

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