Мнение
10.11.2023, 13:42

МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: „Россия способна нажать на кнопку и уничтожить мир, если она захочет“

 
Сергей Ковальченко
журналист
Российский исполнитель SHAMAN
Российский исполнитель SHAMAN
ФОТО: Ekaterina Chesnokova | Scanpix

Архитектура мировой безопасности, которая создавалась последние 40 лет, была разрушена Кремлем после начала полномасштабного вторжения в Украину, а теперь это оформлено юридически. Россия считает, что никому и ничего не должна и может поступать так, как ей хочется. Никто уже не стесняется, как это было в довоенные времена, когда любое милитаристское решение Владимира Путина объяснялось его „врожденным миролюбием“. Сейчас все стало очень просто – если захотим, то и ядерную войну начнем. В любой момент, когда посчитаем нужным, и вы на Западе узнаете об этом, когда ракеты будут лететь в вашу сторону.

Главный кремлевский певец войны – Шаман (в миру Ярослав Дронов) устроил символическое нажатие красной кнопки на концерте в Петербурге. Это произошло 9 сентября 2023 года, а стало широко известно, когда действо было показано по телевидению 4 ноября, во время празднования так называемого „дня народного единства“. Пропагандисты всех мастей демонстрировали нажатие кнопки крупными планами, с восторгом смакуя происходящее. Подобные вещи в России не делаются просто так и без разрешения. Тем самым Кремль продемонстрировали миру, что он может развязать ядерную войну, если захочет.

Многие задаются вопросом: а почему о перформансе с красной кнопкой стало известно только почти через два месяца после концерта? Все просто. Еще в конце августа организаторам мероприятия стало ясно, что продать билеты на концерт главного Z-певца не получается. „Газпром-Арена“ вмещает 80 тысяч зрителей как площадка для зрелищ, не связанных с футбольными матчами.

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