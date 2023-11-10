МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: „Россия способна нажать на кнопку и уничтожить мир, если она захочет“

Архитектура мировой безопасности, которая создавалась последние 40 лет, была разрушена Кремлем после начала полномасштабного вторжения в Украину, а теперь это оформлено юридически. Россия считает, что никому и ничего не должна и может поступать так, как ей хочется. Никто уже не стесняется, как это было в довоенные времена, когда любое милитаристское решение Владимира Путина объяснялось его „врожденным миролюбием“. Сейчас все стало очень просто – если захотим, то и ядерную войну начнем. В любой момент, когда посчитаем нужным, и вы на Западе узнаете об этом, когда ракеты будут лететь в вашу сторону.