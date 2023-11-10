МНЕНИЕ | Прости нас, мировое сообщество, мы не хотим умирать
Прости, что армия наша называется армией обороны Израиля... не захвата, не освобождения, не уничтожения, а обороны, то есть защиты нашего крошечного клочка земли, который без лупы на карте-то и не рассмотришь. А нам больше и не надо, нам и на этом клочке хорошо, только уберите свои толерантные руки от него, и нам будет еще лучше, пишет израильская журналистка Майя Козлинская.
Ты уж прости нас, мировое сообщество, что мы не хотим умирать.
Прости, что всячески этому сопротивляемся, несмотря на твои усилия, озабоченность и осуждение. Что хотим жить в мире и поэтому готовимся к войне, ведь нам просто не оставили выбора наши соседи. Прости, что есть у нас крутое оружие и Железный купол, и когда на нас за месяц выпускают по 8 тысяч ракет, мы их в большинстве своем сбиваем и минимизируем потери среди гражданского населения.
Прости, что заранее предупреждаем об обстрелах тех, кто запускает в нас ракеты, раскидываем им листовки, рассылаем смски и стучим по крыше, когда у нас самих есть от 15 секунд до полутора минут, чтоб спрятаться в убежище.
Прости, что в наших больницах и детских садах расположены именно больницы и детские сады, а не склады с боеприпасами и притоны террористов.
Прости, что рожаем своих детей для счастья и любви, и не учим ненависти. Нам нравится просто жить и получать удовольствие от своей жизни, а не от мучений наших врагов. Поэтому наши ребята снимают не устрашающие видео с угрозами, а веселый стеб с песнями и танцами и трогательные ролики с помолвками и свадьбами прямо на армейских базах.
Прости, что когда в нашу страну приходит беда, мы не разбегаемся в разные стороны, а объединяемся и вместе пытаемся преодолеть. Потом мы снова будем все друг с другом не согласны, но в беде мы вместе.
Прости, что дети наши, вот те самые, избалованные, залюбленные дети вдруг вырастают в мгновение и со всех концов земли мчаться защищать свою страну. И не потому что они ненавидят врагов, а потому что они любят свою землю и свой народ.
Прости, что армия наша называется армией обороны Израиля... не захвата, не освобождения, не уничтожения, а обороны, то есть, защиты нашего крошечного клочка земли, который без лупы на карте-то и не рассмотришь. А нам больше и не надо, нам и на этом клочке хорошо, только уберите свои толерантные руки от него, и нам будет еще лучше.
Прости, что армия наша не прикрывается женщинами и детьми, как живым щитом, а многие женщины и вчерашние дети – это и есть наша армия, наравне с мужчинами.
Прости, что армия наша состоит не только из профессиональных военных, но и из тех самых вчерашних детей и их родителей: врачей, строителей, педагогов, программистов и музыкантов. И поверь мне, мировое сообщество, эти самые израильские музыканты одинаково хорошо владеют скрипочкой и автоматом. Хотя, конечно, все бы они предпочли скрипочку.
Прости, мировое сообщество, что мы не хотим умирать и мы все еще здесь... просто, если нас не будет, то следующими станете ВЫ...
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