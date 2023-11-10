Лампа для растений как ангел-спаситель зимой

Длинные дни и длинные ночи

Если в середине июня день на нашей широте длится 18 часов, то в январе - около семи часов. В середине октября день длится около 10 часов, в апреле - около 14-ти. Однако эти цифры не учитывают закат и восход, когда солнце находится ниже по небосводу. Добавим к этому тот факт, что растениям требуется от 12 до 16 часов света в сутки, и станет ясно, что большую часть года естественного освещения недостаточно.

Недостаток света является причиной многих проблем в мире растений. Листья и цветочные почки поникают, общий вид становится тусклым и унылым, а о пышной зелени можно только мечтать. Лампа для растений, которую предлагает магазин электроники, - вот решение, гарантирующее достаточное освещение даже тогда, когда солнце скрывается за горизонтом.

Но что если пойти в магазин электроники, купить просто новую лампочку и вкрутить ее в одну из ламп, которые есть у вас дома? К сожалению, это не даст желаемого результата. Растениям необходим свет красного и синего спектра, поэтому обычные лампы, которыми мы освещаем свои дома, для них недостаточны. Необходима лампа для растений с подходящим спектром, которая, к счастью, также представлена в интернет-магазине Kaup24.

Лампа для растений работает, а вы отдыхаете

Лампа для растений обязательно должна иметь функцию таймера. Без нее использование лампы может стать бессистемным: иногда лампа постоянно включена, а иногда вы забываете включить ее. Таймер же достаточно запрограммировать один раз, после чего включение/выключение происходит без проблем. Негативные последствия непрерывной работы лампы сказываются не только на счетах за электроэнергию, но и на растениях, поскольку слишком много полезного становится вредным.

Циркадный ритм чередования белого и темного времени суток является наиболее здоровой средой для растений. В темноте растение может отдыхать и дышать, как и мы. Лампа для растений с таймером поможет обеспечить такую обстановку, даже если вы уезжаете в отпуск или задерживаетесь на работе.