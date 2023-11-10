Лампа для растений как ангел-спаситель зимой
На каком-то этапе знакомства с миром растений вам обязательно предложат купить лампу для растений. Понятно, что это вызывает вопросы, и хочется понять, что это - новая, но в конечном итоге бесполезная модная вещь, или действительно полезный аксессуар. Надо сказать, что лампа для растений относится ко второй категории и действительно является необходимым предметом.
Длинные дни и длинные ночи
Если в середине июня день на нашей широте длится 18 часов, то в январе - около семи часов. В середине октября день длится около 10 часов, в апреле - около 14-ти. Однако эти цифры не учитывают закат и восход, когда солнце находится ниже по небосводу. Добавим к этому тот факт, что растениям требуется от 12 до 16 часов света в сутки, и станет ясно, что большую часть года естественного освещения недостаточно.
Недостаток света является причиной многих проблем в мире растений. Листья и цветочные почки поникают, общий вид становится тусклым и унылым, а о пышной зелени можно только мечтать. Лампа для растений, которую предлагает магазин электроники, - вот решение, гарантирующее достаточное освещение даже тогда, когда солнце скрывается за горизонтом.
Но что если пойти в магазин электроники, купить просто новую лампочку и вкрутить ее в одну из ламп, которые есть у вас дома? К сожалению, это не даст желаемого результата. Растениям необходим свет красного и синего спектра, поэтому обычные лампы, которыми мы освещаем свои дома, для них недостаточны. Необходима лампа для растений с подходящим спектром, которая, к счастью, также представлена в интернет-магазине Kaup24.
Лампа для растений работает, а вы отдыхаете
Лампа для растений обязательно должна иметь функцию таймера. Без нее использование лампы может стать бессистемным: иногда лампа постоянно включена, а иногда вы забываете включить ее. Таймер же достаточно запрограммировать один раз, после чего включение/выключение происходит без проблем. Негативные последствия непрерывной работы лампы сказываются не только на счетах за электроэнергию, но и на растениях, поскольку слишком много полезного становится вредным.
Циркадный ритм чередования белого и темного времени суток является наиболее здоровой средой для растений. В темноте растение может отдыхать и дышать, как и мы. Лампа для растений с таймером поможет обеспечить такую обстановку, даже если вы уезжаете в отпуск или задерживаетесь на работе.
Подсветка растений по мере необходимости
Точные требования к освещенности зависят от вида растения. Некоторые виды растений могут переносить более короткий приод освещения, другим требуется долгий период. При выращивании из семян также требуется более длительный световой период - 14-18 часов. Аналогичным образом овощи и травы, как правило, требуют более длительного периода освещения. Обычные комнатные растения, такие как рождественские кактусы и каланхоэ, довольствуются как минимум 10 часами. В целом, однако, можно ориентироваться на страну происхождения растения. Если там тепло и много света, то в идеале растению должны быть предложены максимально схожие условия для роста.
Лампа для растений хороша не только для стимулирования декоративных растений. Хотя Maxima также предлагает хороший выбор продуктов питания, выращивание самих продуктов - это совсем другое дело. И здесь опять же лампа для растений - отличный помощник. Ведь томаты и перцы можно сеять уже в феврале, когда в Эстонии часто самые низкие температуры, а света еще мало. Лампа для растений означает, что растения могут начать готовиться к вегетационному периоду, и летний урожай, несомненно, будет более обильным.