Михаил Подоляк: Война РФ с Украиной - в точке невозврата

Но тем не менее за время пятимесячной наступательной операции, во-первых, доказано, что Россию можно даже в состоянии, когда она находится в такой объемной обороне, выдавливать. Да, это не тот объем выдавливания, который планировался изначально, но мы продвигаемся вперед по целому ряду направлений. Второе, очень эффективно себя проявляют дальнобойные ракеты, которые позволяют резко сократить возможности РФ для ведения маневренной войны - перебрасывать дополнительно резервы и ресурсы.

- Да, безусловно. Удалось понять максимально объемно преимущества российской оборонительной линии. Понятно, куда они сделали акценты и чего не хватает нам. То есть, понять точно объем дефицитов, которые так и не были реализованы ни накануне наступления, ни в ходе наступления. У России, например, как было преимущество в воздухе по линии фронта, так оно и сохраняется. А это, соответственно, определенным образом существенно сказывается на скорости продвижения. Дальше, если был дефицит средств по разминированию, то, конечно же, это сказывается.

Михаил Подоляк: Нет. Наступательные операции на целом ряде направлений не завершены, они не могут завершиться - это же не какое-то мероприятие фестивального типа, это война. Россия ведет наступательные действия на донецком направлении - это Авдеевка, Бахмут, на угледарском и так далее. У нас продолжаются наступательные операции в полном объеме на запорожском, на южном направлении, опять же на том же бахмутском направлении и так далее.

Главные выводы пятимесячного контрнаступления ВСУ: армию России удается выдавливать с ее позиций, даже когда она находится в глухой обороне, а Украине для победы необходимы высокотехнологичные вооружения, говорит советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В интервью Ольге Тихомировой и Захару Бутырскому на стриме „DW Новости Шоу“ Подоляк рассказал и о том, почему война, по его мнению, прошла точку невозврата и почему с Россией невозможны никакие настоящие переговоры о мире. DW ниже приводит интервью в сокращенном виде.

И если будет увеличение этого вида оружия у Украины, то конечно можно будет существенно уменьшить как раз-таки боеспособность российской оккупационной группировки. Понятно и что, например, при такой интенсивности войны крайне качественно себя проявляют дроны, и нужно инвестировать много в дроны, именно в оперативные и оперативно-тактические дроны, которые работают по линии фронта…

- Кстати, в последнее время о них ничего не слышно - количество атак БПЛА на Москву сократилось…

- Смотрите, мы говорим о разных типах дронов. Я имею в виду не те дроны, которые летают далеко, а те, что летают на расстояние до 10, 15, 20, 25 километров и, соответственно, работают точечно по конкретным единицам военной техники, по живой силе. А то, о чем вы говорите, это уже стратегические дроны. То есть беспилотники, которые летают на расстояния до 500, 700, 800 километров и так далее.

- Какая ситуация у ВСУ с боеприпасами? ГУР Минобороны Украины недавно заявило, что число ракет у России сильно прибавилось. А что у Украины?

- Я, честно говоря, не знаю, что такое сильно или не сильно. Потому что если сравнивать с прошлым годом и началом зимнего сезона в прошлом году, то тогда, конечно, объем ракетных запасов у России был существенно больше, чем в этом. Да, они вкладываются в производство, они производят определенный объем ассортимента ракет, таких как „Калибры“ и те же „Искандеры“ - но, тем не менее, что касается снарядов, есть определенный паритет уже по калибру в 155-мм, давайте брать тяжелые калибры, 155 и 152 - у России. У России как раз есть тоже определенное снарядное истощение. И поэтому они активно привлекают к поставкам северокорейских партнеров своих.