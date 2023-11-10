Война Израиля и ХАМАС: совершают ли стороны военные преступления и что говорит закон?

Воюющие стороны обязаны защищать гражданское население (это включает запрет на нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, как, например, объекты энерго- и водоснабжения).

Обращение с военнопленными должно быть гуманным.

Раненые и выбывшие из строя военнослужащие имеют право на медицинскую помощь.

Медицинский персонал и больницы в зонах боевых действий должны быть защищены и иметь возможность свободно работать.

Они включают в себя четыре ключевых принципа:

Совокупность этих документов и составляют Женевские конвенции, которые были официально приняты в 1949 году.

Созданная в 1945 году Организация Объединенных Наций доработала и расширила два международных договора, существовавших с 1929 года, а также добавила ряд новых соглашений.

Убийство шести миллионов евреев в Европе во время Второй мировой войны в 1939-1945 годах, геноцид в отношении других наций и социальных групп, а также множественные нарушения прав военнопленных всеми сторонами заставило послевоенный мир пересмотреть прежние правила ведения войны.

Точно так же, продолжает Хо, неравенство в силе между Израилем и ХАМАС не меняет обязательств ни одной из сторон.

„Нарушение этих правил одной стороной не оправдывает подобные действия с другой стороны“, — говорит Тара Ван Хо, доцент Юридической школы Эссекса и эксперт Центра по правам человека Великобритании.

Это и есть международное гуманитарное право — совокупность международно-правовых норм и ограничений методов и средств ведения войны, составленная мировыми экспертами.

В ООН напоминают, что защита мирных жителей должна быть приоритетом в любом конфликте, и ни одна из воюющих сторон не вправе нарушать этот принцип.

Согласно Министерству здравоохранения сектора Газа, контролируемого ХАМАС, в результате израильских бомбардировок в секторе за минувший месяц погибли более 10 тысяч человек.

„Коллективное наказание Израилем палестинских гражданских лиц также является военным преступлением, как и незаконная принудительная эвакуация мирных жителей“, — прокомментировал Тюрк свою позицию по Израилю.

По его словам, зверства, совершенные палестинскими вооруженными группировками 7 октября, и продолжающееся удержание заложников следует считать военными преступлениями.

Каковы признаки геноцида?

Термин был придуман польским евреем, юристом Рафаэлем Лемкиным, который потерял большую часть своей семьи в Холокосте.

В 1948 году ООН приняла Конвенцию о геноциде.

„Главный признак геноцида заключается в том, что преступники замышляют убийство отдельного человека или группы лиц — военных или гражданских, на основании их идентичности“, — говорит Тара Ван Хо.

По ее словам, геноцид — самое сложное с точки зрения доказательств военное преступление, потому что намерение доказать трудно.

Геноцид включает в себя не только убийства, но и предотвращение деторождения и насильственное перемещение детей.

Первым осужденным по закону о геноциде стал этнический хуту из Руанды Жан-Поль Акайесу за участие в массовых убийствах тутси в 1994 году.

В общей сложности тогда погибли около 800 тысяч представителей этой этнической группы.

В сентябре 1998 года специально созданный Международный уголовный трибунал по Руанде приговорил Акайесу к пожизненному заключению.

Подобные трибуналы проходили также по делам о геноциде красных кхмеров, в отношении этнического меньшинства чамов и вьетнамцев в 1970-х годах и по делу о резне в боснийской Сребренице в 1995 году.

Тогда солдаты армии Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича убили восемь тысяч мусульманских мужчин и мальчиков.

Что следует считать преступлениями против человечности?

В отличие от геноцида, эти преступления направлены против гражданских лиц вне зависимости от их этнической принадлежности. Они включают в себя убийства, депортацию, порабощение, сексуальное насилие, апартеид, пытки и похищения.

Обычно такие преступления требуют определенной организации — как правило, это масштабные и часто систематические акции, объясняет британский юрист Тара Ван Хо.

Что такое военные преступления?

Военные преступления совершаются в ходе международных или внутренних вооруженных конфликтов.