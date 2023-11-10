Звезды Давида на улицах Парижа: Франция нашла российский след. Что известно

Кроме того, они представляют собой синие звезды Давида, которые также можно увидеть на израильском флаге, — и это вызывает новые вопросы относительно мотивов авторов акции.

Они отмечают, что граффити появились на выбранных случайным образом домах, которые не имели явных связей с евреями.

Как передает корреспондент Би-би-си в Париже Хью Скоффилд, французские политики сделали вывод, что это антисемитская акция, поскольку она напоминала нанесение звезд Давида на еврейские дома и заведения в годы, когда преследованием евреев занимались нацисты.

С тех пор во французской столице и ее пригородах были обнаружены около 250 таких граффити.

Первые граффити с нанесенными синей краской звездами Давида — символом еврейского народа и государства Израиль — появились в одном из районов Парижа в ночь на понедельник 30 ноября.

Появление звезд Давида в Париже вызвало особенно громкий скандал на фоне войны Израиля против ХАМАС и последовавшего за ней всплеска антисемитизм а в Европе, в том числе во Франции.

„Категорически отвергаем обвинения МИД Франции в „российском цифровом вмешательстве“, а именно в массовом распространении якобы связанной с Россией сетью дезинформации фотографий зданий в Париже с нанесенными на них краской звездами Давида“, — сказано в заявлении, размещенном в телеграм-канале посольства.

„Эта новая российская операция по цифровому вмешательству в дела Франции говорит о преследовании оппортунистической и безответственной стратегии. Ее суть — в использовании международных кризисов для создания напряженности в общественных дебатах во Франции и Европе и распространении сумятицы“, — сказано в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

По утверждению МИД Франции, российская сеть под названием RRN (или Doppelgänger) первой начала публиковать фотографии со звездами Давида на домах и активно способствовала появлению связанного с этим общественного резонанса.

Кто-то даже может назвать эту акцию произраильской, поскольку антисемиты явно могли бы найти какой-то другой способ выразить свою ненависть к евреям, отмечает наш корреспондент.

По словам Хью Скоффилда, целью акции с граффити в Париже могло быть распространение в обществе напряжения и общей сумятицы.

А тот факт, что нанесение звезд Давида можно одновременно расценить как произральскую и антисемитскую акцию, делает это еще более интересным: таким образом подозрения возникнут у обеих сторон, отмечает наш корреспондент.

При чем тут может быть Россия

В среду французская прокуратура заявила, что к организации акции может быть причастна российская разведка. Правоохранительные органы при этом сообщили, что в нанесении граффити подозревают четырех человек (две семейные пары) из Молдовы.

На основе перехваченных телефонных разговоров французские следователи считают, что эти люди действовали на основе распоряжений, полученных от одного человека. „На этом этапе мы не исключаем, что [граффити] наносились по прямым распоряжениям человека, который живет за границей“, — сказано в заявлении прокуратуры.

Как сообщает газета Le Monde, за обеими парами, которые рисовали граффити, следовал фотограф. Он не только фотографировал их „работу“, но сразу размещал эти снимки в интернете. Согласно сведениям издания, фотографии затем распространяли аккаунты, связанные с сетью Doppelgänger.

Полиция сообщает, что одна из пар была арестована. Эти люди сообщили полицейским, что находились в Париже в отпуске, а наносить граффити их попросил неизвестный, который по-русски обратился к ним на улице и предложил за услуги небольшую сумму денег.

Сейчас первая семейная пара ожидает депортации, а вторая покинула Францию еще до того, как их могли задержать. Личность фотографа (или фотографов), который делал снимки, остается неизвестной.