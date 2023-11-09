Европарламент призвал ЕС ввести эмбарго на российский сжиженный природный газ

Европейский парламент в четверг, 9 ноября, принял резолюцию с мерами по повышению эффективности санкций ЕС в отношении России за ее агрессию в Украине. В частности, он призвал Евросоюз ввести полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа и сжиженного нефтяного газа. В тексте резолюции подчеркивается, что Европейский Союз по-прежнему остается одним из крупнейших клиентов России по закупке ископаемого топлива, поскольку до сих пор импортирует трубопроводный газ и СПГ, а также пользуется рядом исключений из запрета на импорт сырой нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, парламентарии призвали Европейский Союз совместно с „большой семеркой“ существенно снизить предел цен на российскую нефть и нефтепродукты, а также на импорт топлива и других нефтепродуктов из стран, не входящих в ЕС, если эти продукты произведены из российской нефти. Евродепутаты призывают запретить провоз через территорию ЕС нефти и СПГ, экспортируемых из РФ, а также запретить продажу танкеров России и органичить страховые услуги для танкеров, если они используются для экспорта российской нефти.

Европарламент призвал ЕС ввести санкции против всех крупных российских нефтяных компаний и Газпромбанка, их дочерних компаний, а также их руководства и советов директоров. По мнению депутатов, штрафные меры также должны коснуться компаний, строящих завод для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа „Арктик СПГ 2“.

Эмбарго на алюминий, алмазы, ядерное топливо из РФ

В резолюции также указано на необходимость расширить санкции на российский алюминий , а также установить ценовой предел и ограничить объем ввоза в Евросоюз удобрений из России и Беларуси.

Депутаты просят ввести полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения или реэкспортируемых Россией в ЕС, санкции против государственной компании „Алроса“ и внедрить системы отслеживания происхождения алмазов на основе новых технологий.