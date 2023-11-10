Невероятные рождественские подарки для всей семьи
В преддверии Рождества встает вопрос, чем удивить своих близких в этом году. Чтобы облегчить вам поиск подарков, мы собрали несколько предложений, которые помогут вам вдохновиться. Взгляните на наши советы!
На рыбалку - берите с собой рыболовные снасти!
Рыбалка и рыболовные снасти на первый взгляд могут показаться неправильным выбором в этом списке - в конце концов, вы просто сидите и смотрите на поплавок, иногда забрасывая воблер. На самом деле рыбалка может быть очень активным занятием. Прежде всего, необходимо добраться до рыболовных озер, вооружившись рыболовными снастями. Не всегда есть возможность закинуть удочку прямо рядом со стоянкой, а нужно немного пройтись с рыболовными снастями. В зависимости от выбранного вида рыбалки, для ловли рыбы может потребоваться и больше двигаться, а стоя в лодке, которая покачивается на воде, приходится работать и мелким мышцам.
С помощью простой лески (решетки, ячеи, поплавка, удочки, крючка, приманки или воблера) можно ловить рыбу без лицензии на рыбную ловлю, хотя при этом необходимо соблюдать правила, касающиеся времени и места. Если вы собираетесь использовать другие орудия лова, такие как спиннинг, донный ярус, нахлыст или хотите одновременно использовать несколько снастей, вам необходимо оформить лицензию на любительское рыболовство. Как подать заявку на получение права на ловлю, так и приобрести необходимое оборудование можно в удобном режиме онлайн. Hansapost и Kaup24 предлагают широкий ассортимент продукции, включая такие известные качественные бренды, как Cormoran и Akara.
Рождественские подарки для семьи, которая любит настольные игры
Настольные игры - одно из самых любимых занятий, особенно для семей, принимающих много гостей и любящих не сидеть без дела. Такие рождественские подарки наверняка доставят им массу удовольствия и открытий. Одним из вневременных вариантов является настольная игра „Монополия“. „Монополия“ - настолько универсальная игра, что в нее можно играть с детьми и младшего, и старшего возраста, получая массу удовольствия и адреналина. Не говоря уже о том, что „Монополия“ помогает развивать навыки торговли и счета. Поэтому это одна из лучших настольных игр, которую можно подарить на Рождество.
Но какие еще есть подходящие рождественские подарки? Другие рождественские подарки, которые не только предлагают множество головоломок, но и являются хорошим способом провести время вместе, - это всевозможные другие игры, такие как Alias - существует несколько версий этой настольной игры для разных возрастов. Чтобы улучшить знания эстонского языка хорошо подойдут настольные игры с эстонской тематикой: Catan - для развития стратегического мышления и Dixit - для развития творческого мышления. Настольные игры предлагаются в различных ценовых диапазонах - от пяти до нескольких десятков евро.
Для семьи, любящей культуру
Если члены семьи занимаются творчеством, например музыкой, искусством или литературой, подберите что-нибудь, связанное с их призванием и увлечениями. Хорошая идея - подарить альбом или виниловую пластинку любимого исполнителя. Другой вариант - удивить семью билетами на концерт артиста, который, несомненно, доставит массу удовольствия.
Новая книга, будь то классическая или недавно вышедшая, почти всегда является отличным подарком. Ознакомьтесь с ассортиментом книг и подумайте, что может понравиться вашей семье. Это не обязательно должен быть классический сборник рассказов, можно подарить фотоальбом или обзор какого-либо художественного направления или творчества художника.
Рождественские подарки для спортивной и активной семьи
Если семья проводит свободное время в походах или занимается спортом, то, несомненно, стоит обратить внимание на спортивный инвентарь. Подарите скакалку - отличный тренажер и альтернатива бегу. А может быть, бутылку для воды, которую можно взять с собой в спортзал или на прогулку. Если семья любит вместе заниматься спортом, удивите их одинаковыми спортивными футболками или кофтами.
Очень спортивные люди также оценят расслабляющие процедуры, им можно составить спа-набор для дома. Добавьте в него шарики для ванны, маски для лица, лосьоны для тела и ароматические свечи. Можно также дополнить подарок мягким халатом или тапочками. Если дома есть сауна, можно добавить коврик для сауны, эфирные масла и другие предметы, которые сделают посещение сауны незабываемым.
Все эти и многие другие замечательные новогодние подарки вы найдете в ассортименте Kaup24 и Hansapost. Узнайте больше и выбирайте лучшие подарки заранее!