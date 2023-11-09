Правда ли, что в аэропорту Зальцбурга есть специальная стойка для пассажиров, перепутавших Австрию и Австралию?
В интернете популярен забавный факт об Австрии: якобы туристы так часто путают эту страну с Австралией, что в одном из аэропортов пришлось установить информационную стойку для помощи незадачливым пассажирам. Мы решили проверить, правдивы ли подобные сообщения.
О стойке или информационном табло с кнопкой SOS, призванной помочь тем, кто прилетел в Зальцбург по ошибке, рассчитывая оказаться на другом конце света, пишут информационные, развлекательные и познавательные порталы. Делятся этой информацией пользователи соцсетей (Facebook, „ВКонтакте“, X, Telegram) и блог-платформ („Дзен“, „Пикабу“, LiveJournal). Некоторые утверждают, что стойка расположена не в Зальцбурге, а в Вене.
Многие посты о стойке помощи заблудившимся туристам сопровождаются фотографией плаката с крупной надписью на английском: „Извините, это Австрия, а не Австралия. Нужна помощь? Пожалуйста, нажмите кнопку“. Справа от надписи изображена большая кнопка SOS, вот только нажать её едва ли возможно — это просто картинка на плакате. В Сети можно встретить несколько фото этого баннера с разных ракурсов, поэтому сомнений, что он существует (или по крайней мере существовал), нет. На некоторых снимках под плакатом видна багажная лента.
Однако, если изучить постер чуть внимательнее, становится понятно, что никакого отношения к службам аэропорта он не имеет. Шрифтом помельче на нем написано: „Commend обеспечивает безопасность и связь. От Зальцбурга до остального мира. Даже в самых невероятных ситуациях“. Также указан адрес сайта — www.commend.com. Судя по представленной там информации, компания Commend (именно её рекламирует плакат) не имеет никакого отношения к путешествиям. Она разрабатывает системы безопасности и связи, используемые для охраны, мониторинга, контроля доступа и в том числе для экстренного вызова помощи, что и демонстрируется на баннере.
Представители аэропорта Зальцбурга в официальном аккаунте в Facebook также заявили, что никакой стойки помощи тем, кто собирался в Австралию, никогда не существовало — это была лишь „гениальная рекламная идея“ компании Commend. А в комментарии для фактчекингового проекта Lead Stories они отметили, что никто не путает рейсы в Австрию и в Австралию, так что такая стойка с кнопкой SOS была бы просто бесполезна. Да и, судя по формулировке о „невероятных ситуациях“ на плакате, туристы, попавшие в Австрию по ошибке, вовсе не частое явление.
Представитель Commend Вольфганг Пер подтвердил изданию USA Today, что такой рекламный плакат появился в аэропорту Зальцбурга в 2009 году, в 2018-м его дизайн был обновлён, а в 2022-м, когда рекламные баннеры в аэропорту заменили на цифровые экраны, был снят.
Впрочем, путаница с названиями двух стран всё же иногда происходит. Так, в 2018 году один из австралийских пользователей блог-платформы Reddit поделился фотографией посылки, которую доставили на два месяца позже положенного. На упаковке стояло пять штампов „Ошибочно отправлено в Австрию“, возле одного из них от руки — предположительно, сотрудником почты — было дописано и несколько раз подчёркнуто „снова“. Некоторые комментаторы отметили тот факт, что у австрийской почтовой службы даже есть специальные штампы для таких случаев, то есть, по всей видимости, это не единичный инцидент.
Таким образом, никакой стойки помощи пассажирам, севшим на самолёт в Австрию вместо Австралии, в аэропорту Зальцбурга нет и не было. Зато довольно долго там висел креативный рекламный баннер компании Commend, ставший по-настоящему вирусным. В 2023 году, спустя более десяти лет после появления плаката в аэропорту, его фото — с адресом сайта компании — продолжает расходиться по интернету.
Итог: Неправда