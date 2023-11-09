Правда ли, что в аэропорту Зальцбурга есть специальная стойка для пассажиров, перепутавших Австрию и Австралию?

О стойке или информационном табло с кнопкой SOS, призванной помочь тем, кто прилетел в Зальцбург по ошибке, рассчитывая оказаться на другом конце света, пишут информационные, развлекательные и познавательные порталы. Делятся этой информацией пользователи соцсетей (Facebook, „ВКонтакте“, X, Telegram) и блог-платформ („Дзен“, „Пикабу“, LiveJournal). Некоторые утверждают, что стойка расположена не в Зальцбурге, а в Вене.

Многие посты о стойке помощи заблудившимся туристам сопровождаются фотографией плаката с крупной надписью на английском: „Извините, это Австрия, а не Австралия. Нужна помощь? Пожалуйста, нажмите кнопку“. Справа от надписи изображена большая кнопка SOS, вот только нажать её едва ли возможно — это просто картинка на плакате. В Сети можно встретить несколько фото этого баннера с разных ракурсов, поэтому сомнений, что он существует (или по крайней мере существовал), нет. На некоторых снимках под плакатом видна багажная лента.

Однако, если изучить постер чуть внимательнее, становится понятно, что никакого отношения к службам аэропорта он не имеет. Шрифтом помельче на нем написано: „Commend обеспечивает безопасность и связь. От Зальцбурга до остального мира. Даже в самых невероятных ситуациях“. Также указан адрес сайта — www.commend.com. Судя по представленной там информации, компания Commend (именно её рекламирует плакат) не имеет никакого отношения к путешествиям. Она разрабатывает системы безопасности и связи, используемые для охраны, мониторинга, контроля доступа и в том числе для экстренного вызова помощи, что и демонстрируется на баннере.