Понимать, вроде, понимает, но ответить не может: сложный разговор о детском „полуязычии“(5)
Алена Бурова, автор книги „Маргарита и ее двуязычный мир“ и мама ребенка, использующего в повседевном общении несколько языков, продолжает вести свой блог на RusDelfi. C помощью экспертов она разбирает самые болезненные вопросы, связанные с образованием на неродном языке.
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Мой ребенок из русскоязычной семьи, еще не начавший говорить, пошел в эстонский детский сад. Мне говорили не беспокоиться, что скоро заговорит на обоих языках, но вот прошел год, а он по-прежнему не говорит ни на одном, балаболит что-то на своем. Понимать, что ему говорят, вроде, понимает, но повторять отказывается, мало того, если я настаиваю, замыкается или истерит. Что делать?
Если эффект „суммирования языков“ хорошо растиражирован по крайней мере в специальной педагогической литературе, то что мы знаем о „вычитании языков“?
Холодно, без эмоций, языком ученых – „полуязычие“ („вычитание языков“) возникает тогда, когда у ребенка просто не хватает слов на на одном из языков, чтобы выразить свою мысль и поделиться ею. Ребенок часто раздражается, он замкнут и отмалчивается там, где он него ждут хоть какой-то реакции.
Сложно однозначно определить причины данного явления, они могут быть совершенно разными, но все специалисты, работающие с такими детьми, сходятся в одном: если в раннем детском возрасте ни один язык не был освоен в достаточной степени, отсутствует ясная мыслительно-познавательная база хотя бы для одного языка (такая база формируется естественным образом при активном ежедневном общении с мамой, на мамином родном языке) - ребенку с его слаборазвитой системой понятий не удается встроить в свое „сознание“ ни один из последующих языков и культур, потому что ему не на что опереться.
Отмечают, что если хотя бы один из языков из постоянного окружения ребенка развит недостаточно для полноценного общения - со временем это недоразвитие может усугубляться, потому что с возрастом поступающая информация растет, как снежный ком! И есть вероятность того, что начнет отставать и познавательное развитие ребенка в целом, потому что усваивать неизвестное через неизвестное невозможно. Отсюда возрастают риски будущей социальной изоляции ребенка, а также проблемы с самоидентификацией – кто я и к какой группе принадлежу?
Об этом сложно говорить, потому что за каждой такой ситуацией стоят свои причины, и никто из родителей не хочет, чтобы его ребенок оказался на этом месте. И именно поэтому о ситуациях, связанных с „полуязычием“ говорить нужно!
Именно „полуязычие“ (а не двуязычие) крайне тяжело, в первую очередь, для ребенка, потому что это затрудняет его естественное развитие. Данное состояние также является тяжелым и болезненным для родителей. Но есть и хорошая новость. В большинстве случаев „полуязычие“ поддается корректировке, хотя это и требует временных и материальных затрат.
Один из специалистов, работающих с „полуязычием“, который буквально в последний момент вытаскивал из неприятной ситуации множество детей и продолжает это делать каждый день - Ольга Юнтунен (Финляндия, Хельсинки). Ольга – учитель-логопед, специализирующаяся на раннем вмешательстве, тяжелых множественных нарушениях развития и аутизме. Я попросила ее прокомментировать изложенную выше ситуацию.
„Так называемое „полуязычие“, впоследствии способное вызвать трудности поведения и обучения в школе, достаточно частая проблема в современной многоязычной среде. Как специалист-практик могу заверить, что далеко не все дети, вопреки распространенном мифу о легком естественном овладении языками в раннем детстве, способны не только полноценно усвоить язык окружения, но и справиться в достаточной мере с родным материнским.
По многим причинам – от индивидуальных способностей и так называемой педагогической запущенности (то есть недостатка внимания к развитию ребенка) до соматических слабостей и пропущенных нарушений речи - например, недоразвития фонематического слуха. Сегодня все больше говорят о негативном влиянии на психоречевое развитие малыша злоупотребления гаджетами. Это касается как родителей, которые оставляют в эти минуты детей без своего внимания, так и самих детей. В моей практике были случаи, когда мы систематически работали над преодолением уже сформировавшейся экранной зависимости у трехлеток, пагубно сказавшейся на психоречевом, эмоциональном и поведенческом развитии.
В любом случае, если у вас действительно возникли волнения по поводу развития вашего ребенка, я рекомендую, не откладывая, обращаться к специалистам по детской медицине и раннему вмешательству. Это может быть медсестра или педиатр в поликлинике, психолог, логопед или другой специалист, имеющий компетенции в раннем психофизическом развитии детей. Если специалист, к которому вы обратились, не может удовлетворительно разрешить ваши сомнения и говорит, что надо подождать до трех, а то и до пяти лет - вежливо попрощайтесь и начните искать такого, кто сможет либо компетентно успокоить вас, либо компетентно диагностировать ситуацию и дать необходимые рекомендации.
Получение дистанционных консультаций, например, через интернет, тоже возможно, но это не гарантирует ни адекватного диагноза, ни путей коррекции. Мало того, обилие всевозможной информации и мнений может окончательно сбить вас с толку или ввести в панику, так что лучше потратить время и деньги на поиски реального специалиста – того, кто будет соответствовать вашим ожиданиям и потребностям ребенка. Иногда найти хорошего профессионала не получается сразу, на это уходит много времени. Но у вас есть значимая мотивация – благополучие ребенка и вашей семьи.
Отставание в развитии речи может объясняться множеством самых разнообразных причин. Необходимо разобраться, выделить ведущее нарушение и начать лечить или корректировать именно его, а не пытаться объяснить трудности ребенка, например, билингвизмом в случае наличия у него когнитивных дефицитов. Необходимо выяснить, почему именно ваш ребенок в этом возрасте при именно таких условиях год ходит в детский сад и не говорит ни на одном из языков, его окружающих. И здесь далеко не всегда будут виноваты раннее начало детского сада или гаджеты, но и они в некоторых случаях при определенных условиях могут сыграть пагубную роль.
Важно понимать, что чем раньше произойдет диагностика и начнется вмешательство, тем быстрее и легче будет достигнута положительная динамика развития и тем меньше вторичных осложнений, например, в поведении и в учебе, мы получим. Если ребенку действительно будет достаточно только игр, чтения и, скажем, изменение режима посещения детского сада – это один сценарий, если необходимо системное вмешательство специалистов, как в случае нарушения речи, - другой.
Многие проблемы, которые в раннем детстве решаются относительно легко, в более старшем возрасте закрепляются, становятся хроническими и влекут за собой вторичные отклонения“.
В заключение Ольга просит обратить внимание наших читателей на то, что повседневная жизнь и мир детства в силу информационно-технического прогресса постоянно усложняются, а значит, и появляющиеся проблемы часто требуют более сложных и комплексных решений, чем просто отложить начало детского сада или отобрать гаджет. То, что вчера можно было урегулировать собственными силами, сегодня порой можно решить только путем привлечения узких специалистов и гораздо больших ресурсов.
Действительно, в сложную ситуацию может попасть каждая семья, поэтому важно помнить о профилактике - простых, но эффективных, проверенных на практике тысячами родителей правилах:
Мама постоянно общается с ребенком (рассказывает, описывает, обсуждает) на своем родном языке,
Мама читает ребенку на своем родном языке, начиная с самого раннего возраста, с книжек для самых-самых маленьких,
Мама организует для ребенка сбалансированную среду для общения, состоящую из сверстников и преподавателей, стараясь распределять использование разных языков ребенка в равной пропорции (кружок рисования, школа танцев, театральная студия, и т.д).
Идей для развития и создания баланса может быть великое множество, но сегодня ясно одно - активная родительская позиция и способность организовывать жизнь ребенка оказываются решающими в современном усложняющемся мире.
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