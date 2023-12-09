Понимать, вроде, понимает, но ответить не может: сложный разговор о детском „полуязычии“

Мой ребенок из русскоязычной семьи, еще не начавший говорить, пошел в эстонский детский сад. Мне говорили не беспокоиться, что скоро заговорит на обоих языках, но вот прошел год, а он по-прежнему не говорит ни на одном, балаболит что-то на своем. Понимать, что ему говорят, вроде, понимает, но повторять отказывается, мало того, если я настаиваю, замыкается или истерит. Что делать?

Если эффект „суммирования языков“ хорошо растиражирован по крайней мере в специальной педагогической литературе, то что мы знаем о „вычитании языков“?

Холодно, без эмоций, языком ученых – „полуязычие“ („вычитание языков“) возникает тогда, когда у ребенка просто не хватает слов на на одном из языков, чтобы выразить свою мысль и поделиться ею. Ребенок часто раздражается, он замкнут и отмалчивается там, где он него ждут хоть какой-то реакции.

Сложно однозначно определить причины данного явления, они могут быть совершенно разными, но все специалисты, работающие с такими детьми, сходятся в одном: если в раннем детском возрасте ни один язык не был освоен в достаточной степени, отсутствует ясная мыслительно-познавательная база хотя бы для одного языка (такая база формируется естественным образом при активном ежедневном общении с мамой, на мамином родном языке) - ребенку с его слаборазвитой системой понятий не удается встроить в свое „сознание“ ни один из последующих языков и культур, потому что ему не на что опереться.

Отмечают, что если хотя бы один из языков из постоянного окружения ребенка развит недостаточно для полноценного общения - со временем это недоразвитие может усугубляться, потому что с возрастом поступающая информация растет, как снежный ком! И есть вероятность того, что начнет отставать и познавательное развитие ребенка в целом, потому что усваивать неизвестное через неизвестное невозможно. Отсюда возрастают риски будущей социальной изоляции ребенка, а также проблемы с самоидентификацией – кто я и к какой группе принадлежу?