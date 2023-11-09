Европарламент призвал не отнимать у россиян личные вещи (и автомобили) при въезде в ЕС

„Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств для личного использования; подчеркивает, что такое чрезмерное соблюдение [этого требования] дискредитирует цель и инструмент санкций“, — говорится в одном из 25 пунктов документа.

Помимо этого, в резолюции содержится призыв к расширению санкций против России. В частности, депутаты выступают за полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения, а также призывают к введению санкций в отношении российской алмазодобывающей группы компаний АЛРОСА и внедрению системы отслеживания происхождения алмазов.

Кроме того, ЕП призвал Евросоюз работать со странами G7 над снижением цен на российскую нефть и нефтепродукты, введением полного запрета на импорт российского сжиженного природного и углеводородного газа, а также топлива и других нефтепродуктов из стран, не входящих в ЕС, если эти продукты были произведены с использованием российской нефти. Также предлагается запретить экспорт российской нефти и СПГ через территорию ЕС.

Помимо этого, депутаты призвал ввести ценовые и объемные ограничения на импорт российских и белорусских удобрений, расширить ограничения в отношении импорта алюминия, ввести санкции против всех крупных российских нефтяных компаний, Газпромбанка, их дочерних компаний, их руководства, а также проекта „Арктик СПГ 2“. Кроме того, ЕП призвал расширить ограничения на страховые услуги для танкеров, если они используются для экспорта российской нефти, а также ввести запрет на продажу танкеров в Россию.

Также депутаты призвали европейские страны скорее найти правовые пути, которые позволят конфисковать замороженные российские активы, чтобы использовать их для восстановления Украины.