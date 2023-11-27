Сын до садика и по-русски не особенно разговаривал, а сейчас - „молчун“. Готов ли ваш малыш к посещению детского сада на эстонском языке?

Вчера я встретила знакомую, с которой мы жили в одном доме лет восемь назад. Разговорились. У нее двое детей. Младший ребенок в прошлом году пошел в эстоноязычный детский сад. Марина жалуется:

„В нашем саду есть русские дети, которые хорошо говорят и на русском, и на эстонском. Но наш сынуля „молчун“. Он до садика и по-русски не особенно разговаривал, обходился только самыми простыми словами: „мама“, „киса“, „бибика“ и тому подобное. Прошло уже больше года, но его речь практически на том же уровне, а эстонский язык мы совсем от него не слышим. И вообще он разговаривает неохотно“.

Марина волнуется: она и так старалась сделать все возможное для лучшей адаптации малыша. Первые месяцы он ходил в сад только на полдня, а сейчас уже около года ходит на полный день. Марина с удовольствием отдала бы его в сад позже, но надо было выходить на работу. И все-таки - может он пошел в детский сад слишком рано? Как понять, когда ребенок готов (или не готов) встретиться с эстонским языком и проводить время в эстоноязычном окружении?

Историй, подобной этой, действительно немало, и одна из них даже публиковалась на страницах эстонских СМИ несколько лет назад. Тогда обеспокоенный отец поделился своим разочарованием - в течение года дочурка так и не заговорила на эстонском языке, и малышку перевели в русскоязычный детский сад. Было бы, конечно, интересно встретиться с этим человеком и детально обсудить его случай, и очень жаль, что я не запомнила ни названия газеты, ни имени.

До недавнего времени, у родителей оставалась опция - если что-то не задалось, поменять детский сад на русскоязычный. Но что дальше? Ведь со следующего года все дошколята будут погружены в эстоноязычную среду. Теперь подобная ситуация должна решаться как-то по-другому. Но как? Посмотрим шире.

Например, наши соседи в Финляндии большого выбора тоже не имеют. Выясним, как справляются русскоязычные семьи, дети которых по умолчанию идут либо в финоязычные, либо в шведоязычные детские сады.