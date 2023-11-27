Сын до садика и по-русски не особенно разговаривал, а сейчас - „молчун“. Готов ли ваш малыш к посещению детского сада на эстонском языке?
Алена Бурова, автор книги „Маргарита и ее двуязычный мир“ и мама ребенка, использующего в повседевном общении несколько языков, продолжает вести свой блог на RusDelfi. C помощью экспертов она разбирает самые болезненные вопросы, связанные с образованием на неродном языке.
В конце каждой публикации у родителей есть возможность задать свой вопрос напрямую автору и получить индивидуальную консультацию от экспертов, представленных в тексте.
Вчера я встретила знакомую, с которой мы жили в одном доме лет восемь назад. Разговорились. У нее двое детей. Младший ребенок в прошлом году пошел в эстоноязычный детский сад. Марина жалуется:
„В нашем саду есть русские дети, которые хорошо говорят и на русском, и на эстонском. Но наш сынуля „молчун“. Он до садика и по-русски не особенно разговаривал, обходился только самыми простыми словами: „мама“, „киса“, „бибика“ и тому подобное. Прошло уже больше года, но его речь практически на том же уровне, а эстонский язык мы совсем от него не слышим. И вообще он разговаривает неохотно“.
Марина волнуется: она и так старалась сделать все возможное для лучшей адаптации малыша. Первые месяцы он ходил в сад только на полдня, а сейчас уже около года ходит на полный день. Марина с удовольствием отдала бы его в сад позже, но надо было выходить на работу. И все-таки - может он пошел в детский сад слишком рано? Как понять, когда ребенок готов (или не готов) встретиться с эстонским языком и проводить время в эстоноязычном окружении?
Историй, подобной этой, действительно немало, и одна из них даже публиковалась на страницах эстонских СМИ несколько лет назад. Тогда обеспокоенный отец поделился своим разочарованием - в течение года дочурка так и не заговорила на эстонском языке, и малышку перевели в русскоязычный детский сад. Было бы, конечно, интересно встретиться с этим человеком и детально обсудить его случай, и очень жаль, что я не запомнила ни названия газеты, ни имени.
До недавнего времени, у родителей оставалась опция - если что-то не задалось, поменять детский сад на русскоязычный. Но что дальше? Ведь со следующего года все дошколята будут погружены в эстоноязычную среду. Теперь подобная ситуация должна решаться как-то по-другому. Но как? Посмотрим шире.
Например, наши соседи в Финляндии большого выбора тоже не имеют. Выясним, как справляются русскоязычные семьи, дети которых по умолчанию идут либо в финоязычные, либо в шведоязычные детские сады.
У меня есть знакомая из города Хельсинки – специальный учитель-логопед в Семейном центре „Мария“. Зовут ее Ольга Юнтунен, и она как раз работает с „неразговорчивыми“ детьми. Интересуюсь у нее, когда 2-3-летний малыш уже готов посещать детский сад на неродном для него языке?
„Начало посещения детского сада на новом языке – очень индивидуальный вопрос. Конечно, надо учитывать уровень развития речи ребенка на семейном, родительском языке. В большинстве случаев можно ожидать лучшей адаптации, когда речь на родном языке уже достаточно сформирована.
Однако, имеется множество других параметров для ребенка и семьи в целом, и прежде всего это соматическое здоровье и крепкий иммунитет, развитие коммуникативных навыков, а также бытовой самостоятельности, поскольку именно этого потребует в первую очередь окружающая обстановка.
Если же вы уже отдали малыша в сад, но адаптация протекает тяжело и долго (например, средние сроки нормальной адаптации должны укладываться плюс-минус в 2-3 месяца), с обострением болезненности, нервозности или нежелательного поведения (истерики, негативизм, агрессия), то это причина для обращения за консультацией к специалистам. Было бы полезно проанализировать ситуацию и, в зависимости от установленных причин, внести коррективы. Например, оформить посещения на полдня, сменить группу или заняться подробной диагностикой и дополнительным развитием речи и коммуникации. Да, заговорить на языке окружения ребенок может и гораздо позднее, чем средние 3-4 месяца, но он должен чувствовать себя комфортно и хотеть идти в сад, несмотря на языковые трудности“.
Перед походом в детский сад стоит обратить внимание на эти аспекты
А вот как комментирует ситуацию Екатерина Кудрявцева из Германии, кандидат педагогических наук, методист, специализирующийся на преподавании языков в условиях естественного билингвизма:
„Мое профессиональное убеждение состоит в том, что не стоит отправлять малыша в детский сад раньше, чем ему исполнится 3 года. И даже тогда родителям необходимо убедиться, что на семейном языке (или на семейных языках – в зависимости от того, сколько родных языков используется при общении с ребенком в семье) ребенок коммуникативно активен. То есть не только понимает речь взрослых, но и соответствующим образом на нее реагирует, может излагать свои желания, мысли, размышления, как в повседневном общении, так и в игре.
К посещению детского сада ребенка необходимо целенаправленно готовить, развивая его речь именно на семейном языке. Второй аспект подготовки к детскому саду – это социализация. Некоторые семьи живут достаточно замкнуто, не приглашают гостей, мало ходят в гости сами, не посещают детские площадки, предпочитая общаться только в узком кругу. По моему мнению, для развития ребенка такие условия недостаточны. Начиная с года – полутора, ребенку нужен опыт расширенной коммуникации, чтобы нарастало количество взрослых, которые его окружают, чтобы он чаще общался с другими детьми и мог построить взаимодействие с ними. Если ребенок к ситуации увеличения контактов (выходу в детский сад) не готов, сами родители замкнутые, не очень общительные, мало разговаривают дома и с ребенком – тогда процесс адаптации и социализации ребенка в детском саду тоже может проходить проблематично.
Каждому ребенку, который готовится к выходу в детский сад, крайне необходимы навыки активной коммуникации на любом языке. Если родители, скажем, были заняты своими личными и профессиональными делами, активных действий в этом направлении не предпринимали (сейчас очень много родителей, которые слишком сильно сконцентрированы на своих гаджитах), то они отдают в сад не готового даже к элементарному взаимодействию ребенка. Тогда воспитателю приходится решать совсем не те задачи, которые на него возложены. И вот именно в такой ситуации второй язык все только усугубляет.
Если же ребенок в этом плане подготовлен, то новый язык естественным образом „встраивается“ в уже существующую систему коммуникаций и взаимодействий“.
Если суммировать все вышесказанное, приходит понимание того, что нам, родителям, придется поработать над своими личными стереотипами, связанными с ранним развитием.
Если в классической схеме „русскоязычная семья – русскоязычный детский сад“ родители начинают заниматься формированием речи своего ребенка, а затем как бы делегируют эту роль воспитателю, то в новой схеме „русскоязычная семья – эстоноязычный детский сад“ такой алгоритм не сработает. Здесь необходима перестройка родительской модели.
Как мы можем подготовить ребенка к посещению детского сада на эстонском языке?
Специалисты рекомендуют активно и целенаправленно развивать коммуникативные навыки ребенка, а также заблаговременно обеспечить ребенку достаточный словарный запас на языке семьи.
Во-первых, доказано, что навыки легче формировать на семейном языке и переносить на другие языки и культуры, чем наоборот. Поэтому, когда ребенок выходит в новую языковую среду, крайне важно продолжать заниматься активным развитием своего семейного языка, не бросать его.
Во-вторых, не стоит забывать об „эффекте суммирования языков“: чем лучше развиты первые языки ребенка, приобретенные от родителей или в саду в самом раннем детстве, тем проще ему даются все последующие языки: английский, немецкий, финский – любые, которые будут впоследствии изучаться в школе и в более старшем возрасте!
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