ПОДКАСТ | „Три кита психического здоровья – сон, секс и еда. Если человек регулярно не удовлетворяет эти потребности, его психика начинает страдать“

Психоаналіз - це підхід до психічної терапії, який фокусується на ранньому досвіді людини, який може впливати на її поведінку та емоції в дорослому віці. „Цей підхід аналізує ранній досвід, дитячий, минулого життя, який на нас впливає і допомагає людині осмислити цей досвід, і з’ясувати „звідки ноги ростуть“. Тоді ми краще розуміємо себе і маємо більше свободи вибору, як нам жити своє життя“.

У новому подкасті клінічна психологиня Каріна Ларшина розповідає про те, як отримати психологічну допомогу в Естонії, з якими проблемами найчастіше стикаються українці, і як підтримувати себе в нормальному стані.. Каріні 25 років і вона випускниця УКУ за спеціальністю „Клінічна психологія з основами психодинамічної терапії“.

Украинцы, имеющие медицинское страхование, могут обратиться за психологической помощью в Эстонии. Если есть срочный запрос, нужно обращаться в скорую психиатрическую помощь. В Таллинне она находится по адресу Paldiski maantee 52, работает с 8:00 до 17:00. Также украинцы могут получить помощь в Департаменте социального страхования по телефону: 116 006.

Карина считает, что есть три кита психического здоровья – сон, секс и еда. Если человек регулярно не удовлетворяет эти потребности, его психика начинает страдать. „Если есть какие-то отклонения, значит, что-то идет не так и есть повод обратиться к психиатру“, - объясняет психолог.

Карине 25 лет и она выпускница Украинского католического университета по специальности „Клиническая психология с основами психодинамической терапии“. Психоанализ – это подход к психической терапии, фокусирующийся на раннем опыте человека, который может влиять на его поведение и эмоции во взрослом возрасте. „Этот подход анализирует ранний опыт, детский, прошлой жизни, который на нас влияет и помогает человеку осмыслить этот опыт, и выяснить „откуда ноги растут“. Тогда мы лучше понимаем себя и имеем больше свободы выбора, как нам жить свою жизнь“, - говорит она.

Каріна Ларшина надає кризову психологічну допомогу людям, що постраждали від війни. Вона каже, що найчастіші проблеми, з якими стикаються українці в Естонії, - це депресія і тривожні розлади.

Каріна каже, що є три кити психічного здоров’я - сон, секс і їжа. Якщо людина регулярно не задовільняє ці потреби, її психіка починає страждати. „Якщо є якісь відхилення, значить щось іде не так і є привід звернутися до психіатра“, - пояснює психологиня.

Українці, які мають медичне страхування, можуть звернутися по психологічну допомогу в Естонії. Якщо є терміновий запит, потрібно звертатися в швидку психіатричну допомогу. В Таллінні вона знаходиться за адресою Paldiski maantee 52 , працює з 8:00 по 17:00. Також українці можуть отримати допомогу в Департаменті соціального страхування за телефоном: 116006.

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Таймкоды:

4:20 Що таке психоаналіз?

09:37 З якими проблемами найчастіше стикаються українці в Естонії?

11:24 Які маркери того, що тобі треба звернутися до психолога?

14:50 Чи є можливість в українців отримати психологічну допомогу в Естонії?

21:11 Є розповсюджений міф, що психолог і психіатр - клеймо, після звернення важко кудись влаштуватися, або „посадять на пігулки“. ЧИ дійсно так страшно?

24:17 Якщо момент не критичний, які поради, щоб просто підтримувати себе в нормальному стані?

26:57 Самолікування чи самодопомога?

27:35 Спартак Субота - красавчік?

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