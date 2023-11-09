ФОТО | „Это ужас Европы!“ – в Александровской церкви в Нарве идут работы по консервации вместо ожидаемой реконструкции(3)
В Александровской церкви в Нарве идут работы по консервации сводов здания под балконами. Ранее планировалось провести реконструкцию помещения, но деньги на нее не были выделены государством. Мэр Нарвы запросил 3,5 миллиона евро, чтобы не только сохранить здание, но и превратить его в культурный центр. По словам пастора церкви, Владимира Батухтина, этой суммы не хватит, но это очень похвальная инициатива мэра.
„Мы очень благодарны, что город опять и опять хочет поддержать наш проект, ходатайствует за нас, но сумма нужна около 10 миллионов, и 3,5 миллиона не спасут, конечно. Но если они будут выделены, и будет дано обещание, что и остальные деньги потом появятся на реконструкцию, вот это будет отлично“, – говорит пастор Нарвского евангелического прихода Святой Марии в Александровской церкви Владимир Батухтин.
Начинать строительство, не зная, будут ли выделены средства до конца – это риск
По его словам, стройку нельзя останавливать на полпути. Батухтин вспоминает, что когда в 2008 году реставрировали колокольню, а до этого времени ее не было, так как в 1944 году ее снесли, то в какой-то момент деньги закончились. Остановить работы было нельзя, вспоминает пастор, поэтому им пришлось сделать большой заем в ожидании, что деньги придут, но они не пришли. „Появилась задолженность, был банкротный процесс, в результате которого церковь лишилась своего имущества, в том числе здания церкви, кладбища, пастората и т.д., поэтому начинать строительство, не зная, будут ли выделены средства до конца, – это риск“, – объясняет Владимир Батухтин.
После этого, в 2016 году, церковь под свое крыло взяло государство. Планировалась реконструкция, которая так и не состоялась в полном объеме.
Три-четыре года назад церковь уже вела работы по укреплению свода здания. После чего Спасательный департамент разрешил проводить в соборе концерты и другие мероприятия. Например, в зале собора прямо на своды проецировали инсталляцию „Небо над Нарвой“. Эта световая инсталляция была самой большой постоянной проекционной площадью во всей Восточной Европе, в общей сложности она составляет 520 квадратных метров. Но спустя время очередная проверка Спасательным департаментом показала, что своды под балконами находятся в плохом состоянии, поэтому доступ в ту часть церкви запретили.
Поскольку денег на реставрацию нет, то решено было провести работы по консервации, чтобы поддержать конструкцию в должном виде, предотвратить обрушение. Сейчас укрепляют балконы по периметру и своды над балконами, так как некоторые кирпичи начали вываливаться. Консервация проводится на государственные деньги. По словам пастора Батухтина, работы должны завершиться в конце года. С января церковная жизнь будет продолжаться без значимых больших мероприятий. „Раньше были и республиканские, и международные, но теперь нет“, – вспоминает пастор. „Нам вновь разрешат проводить мероприятия, мы планируем делать и богослужения, и концерты, и фестивали – идей много, но сами видите, в каких условиях это будет проводиться, и пока мы можем только летом это делать, зимой отапливается лишь колокольня“, – с сожалением говорит Батухтин.
У нас разруха! Мы не то что не можем наладить свою жизнь по-европейски, мы не можем ее даже показать. Это ужас Европы!
По его словам, он не устает повторять – „Нарва – это первая линия“. Он имеет ввиду, что как есть первая линия на курортах, так и Нарва для Европы является первой линией. Слоган Нарвы – „Здесь начинается Европа“.
„А с чего она начинается на самом деле? У нас разруха! Мы не то что не можем наладить свою жизнь по-европейски, мы не можем ее даже показать. Это ужас Европы!“ – эмоционально говорит Владимир.
Горуправа Нарвы еще в 2020 году, когда обсуждалась концепция работы церкви как культурного центра, заявила, что бюджета на реконструкцию нет, но за счет городских средств можно построить парковку. Месяц назад парковка у церкви была сдана в эксплуатацию. Теперь рядом с собором может останавливаться полсотни автомобилей и один автобус.
В городской управе рассказали, что парковка сделана на 51 место, два из них – для людей с ограниченными возможностями здоровья, одно – для электроавтомобилей. Строительство парковки обошлось Нарве в 338 тысяч евро без налога.
Напомним, что церковь была построена в 1881–1884 годах для рабочих-лютеран Кренгольмской мануфактуры по проекту петербургского архитектора Отто Пиуса фон Гиппиуса.
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