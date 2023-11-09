ФОТО | „Это ужас Европы!“ – в Александровской церкви в Нарве идут работы по консервации вместо ожидаемой реконструкции

„Мы очень благодарны, что город опять и опять хочет поддержать наш проект, ходатайствует за нас, но сумма нужна около 10 миллионов, и 3,5 миллиона не спасут, конечно. Но если они будут выделены, и будет дано обещание, что и остальные деньги потом появятся на реконструкцию, вот это будет отлично“, – говорит пастор Нарвского евангелического прихода Святой Марии в Александровской церкви Владимир Батухтин.

Начинать строительство, не зная, будут ли выделены средства до конца – это риск

По его словам, стройку нельзя останавливать на полпути. Батухтин вспоминает, что когда в 2008 году реставрировали колокольню, а до этого времени ее не было, так как в 1944 году ее снесли, то в какой-то момент деньги закончились. Остановить работы было нельзя, вспоминает пастор, поэтому им пришлось сделать большой заем в ожидании, что деньги придут, но они не пришли. „Появилась задолженность, был банкротный процесс, в результате которого церковь лишилась своего имущества, в том числе здания церкви, кладбища, пастората и т.д., поэтому начинать строительство, не зная, будут ли выделены средства до конца, – это риск“, – объясняет Владимир Батухтин.

После этого, в 2016 году, церковь под свое крыло взяло государство. Планировалась реконструкция, которая так и не состоялась в полном объеме.

Три-четыре года назад церковь уже вела работы по укреплению свода здания. После чего Спасательный департамент разрешил проводить в соборе концерты и другие мероприятия. Например, в зале собора прямо на своды проецировали инсталляцию „Небо над Нарвой“. Эта световая инсталляция была самой большой постоянной проекционной площадью во всей Восточной Европе, в общей сложности она составляет 520 квадратных метров. Но спустя время очередная проверка Спасательным департаментом показала, что своды под балконами находятся в плохом состоянии, поэтому доступ в ту часть церкви запретили.