„Садисты убили мою прекрасную девочку!“ Отец Шани Лук, похищенной ХАМАС, откровенно рассказал о своих чувствах

Видео, на котором вооруженные боевики ХАМАСа увозят окровавленную девушку со сломанной ногой в фургоне пикапа с музыкального фестиваля в Реиме, скандируя „Аллаху Акбар!“ (Аллах- велик! – ред.), стало одним из символов жестокости ХАМАСа, который 7 октября совершил теракт против Израиля. На прошлой неделе семья подтвердила смерть Шани. До этого близкие Шани были готовы хвататься за соломинку и до конца надеялись, что их дочь жива.

Шани родилась в 2001 году в смешанной израильско-немецкой семье и большую часть своего детства провела в США. В последние годы она работала тату-мастером и была популярным блогером в Instagram. По воспоминаниям членов семьи, девушка была убежденной пацифисткой и не хотела служить в израильской армии, где служба для женщин обязательна, но которой Шани избежала благодаря своему немецкому гражданству.