10.11.2023, 07:05
„Садисты убили мою прекрасную девочку!“ Отец Шани Лук, похищенной ХАМАС, откровенно рассказал о своих чувствах
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„Видимо, целью короткой жизни моей дочери было дать людям возможность увидеть и узнать, как выглядит настоящее зло“, — сказал отец Шани в интервью изданию LP.
Видео, на котором вооруженные боевики ХАМАСа увозят окровавленную девушку со сломанной ногой в фургоне пикапа с музыкального фестиваля в Реиме, скандируя „Аллаху Акбар!“ (Аллах- велик! – ред.), стало одним из символов жестокости ХАМАСа, который 7 октября совершил теракт против Израиля. На прошлой неделе семья подтвердила смерть Шани. До этого близкие Шани были готовы хвататься за соломинку и до конца надеялись, что их дочь жива.