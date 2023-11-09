Это похоже на новую волну: заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 60 процентов, за две недели умерли девять человек(7)
На прошлой неделе зарегистрировано 1829 случаев заболевания COVID-19, по сравнению с предшествующей неделей заболеваемость выросла почти на 60%. Учитывая рост заболеваемости, людям в возрасте 60+ нужно подумать о вакцинации.
Начальник отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Кярт Сыбер отмечает, что людям старше 60 лет в нынешних условиях роста заболеваемости коронавирусом нужно вакцинироваться при первой возможности.
„Экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует в этом сезоне вакцинироваться людям, входящим в группу риска — ими являются лица старше 60 лет и люди, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями. В том случае, если у них с момента последней вакцинации или перенесенного COVID-19 прошло более 6 месяцев“, - сказала Сыбер и подчеркнула, что вакцинация бесплатна.
Циркулирующий в Эстонии в начале ноября штамм коронавируса отправляет на больничную койку прежде всего невакцинированных пожилых людей.
„В течение прошлой недели было госпитализировано 220 пациентов, из которых 149 нуждались в больничном лечении по симптоматике COVID-19. Из госпитализированных в связи с симптоматикой 75% являются люди в возрасте старше 60 лет и в подавляющем большинстве они не вакцинированы“, - сообщила Сыбер. Как отмечает Департамент здоровья, для пожилых людей вакцинация против COVID-19 является единственной возможностью избежать тяжелого протекания болезни.
По состоянию на ноябрь, по данным больниц, зафиксировано шесть случаев смерти, связанных с COVID-19.
Рост распространения
Росту распространения способствует увеличение числа людей с ослабленным иммунитетом и, вероятно, невыполнение мер гигиены дыхательных путей или контакты людьми, имеющими признаки заболевания.
На основании выборочных данных по острым инфекциям верхних дыхательных путей интенсивность заболеваемости коронавирусом можно оценить как среднюю. Заболеваемость другими острыми инфекциями верхних дыхательных путей также имеет тенденцию к росту, что характерно для данного сезона.
В пунктах вакцинации доступна вакцина против нового варианта штамма омикрон – XBB.1.5, также известного как „кракен“. Вакцинироваться можно, к примеру, в кабинетах вакцинации в центре семейных врачей, больницах, кабинетах вакцинации частных учреждений здравоохранения. Время для вакцинации в кабинетах больниц и частных учреждений здравоохранения можно забронировать в общереспубликанской дигитальной регистратуре. К тому же прививку можно сделать в аптеках, список аптек можно найти здесь.
Министр: за две недели умерли девять человек
Министр здоровья Рийна Сиккут на сегодняшней пресс-конференции правительства сообщила, что за последние две недели от вируса Covid-19 умерли девять человек.
Сиккут отметила, что начался сезон респираторных и инфекционных заболеваний. Согласно статистике прошлой недели, в стране зарегистрировано 26 случаев гриппа и более 1800 случаев заболевания коронавирусом.
Министр призвала всех сделать прививку от коронавируса и гриппа, особенно тех, кто входит в группу риска. Она добавила, что для пожилых людей существует лекарство от коронавируса. „Здесь важно при первых признаках заболевания сделать экспресс-тест и сразу же начать лечение“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.