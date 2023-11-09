Это похоже на новую волну: заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 60 процентов, за две недели умерли девять человек

Начальник отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Кярт Сыбер отмечает, что людям старше 60 лет в нынешних условиях роста заболеваемости коронавирусом нужно вакцинироваться при первой возможности.

„Экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует в этом сезоне вакцинироваться людям, входящим в группу риска — ими являются лица старше 60 лет и люди, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями. В том случае, если у них с момента последней вакцинации или перенесенного COVID-19 прошло более 6 месяцев“, - сказала Сыбер и подчеркнула, что вакцинация бесплатна.

Циркулирующий в Эстонии в начале ноября штамм коронавируса отправляет на больничную койку прежде всего невакцинированных пожилых людей.

„В течение прошлой недели было госпитализировано 220 пациентов, из которых 149 нуждались в больничном лечении по симптоматике COVID-19. Из госпитализированных в связи с симптоматикой 75% являются люди в возрасте старше 60 лет и в подавляющем большинстве они не вакцинированы“, - сообщила Сыбер. Как отмечает Департамент здоровья, для пожилых людей вакцинация против COVID-19 является единственной возможностью избежать тяжелого протекания болезни.

По состоянию на ноябрь, по данным больниц, зафиксировано шесть случаев смерти, связанных с COVID-19.

Рост распространения

Росту распространения способствует увеличение числа людей с ослабленным иммунитетом и, вероятно, невыполнение мер гигиены дыхательных путей или контакты людьми, имеющими признаки заболевания.

На основании выборочных данных по острым инфекциям верхних дыхательных путей интенсивность заболеваемости коронавирусом можно оценить как среднюю. Заболеваемость другими острыми инфекциями верхних дыхательных путей также имеет тенденцию к росту, что характерно для данного сезона.