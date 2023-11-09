Каким могло бы быть Таллиннское шоссе в Нарве: архитектурные бюро представили свои варианты

„На архитектурный конкурс поступило шесть заявок с ключевыми словами: „Tänav-ruum“, „Greenholm“, „Yakitori“, „Triiv“, „Portaal“, „Vaateaken“, все они были допущены к оцениванию“, - рассказал главный архитектор департамент архитектуры и городского планирования Нарвы Пеэтер Тамбу. - Жюри проанализировало и оценило соответствие содержание представленных концептуальных проектов условиям, изложенным в конкурсном задании, принимая во внимание концептуальное, художественное и формальное качество проектов, ясность, функциональность и гибкость общего решения, а также соответствие окружающему городскому пространству и планировочное решение“.

Задачей архитектурного конкурса было найти лучшее видение Таллиннского шоссе, проходящего через весь город, и городского пространства, окружающего кольцевую развязку Кереса в центре города. В горуправе отметили, что сейчас главной улице города недостает четкой идентичности и пространственной динамики, окружающее городское пространство не разделено на зоны и не организовано: фасады зданий, уличная мебель, деревья и другие элементы существуют рядом, но не объединены в общее логическое целое.

По мнению жюри, наиболее тщательно и детально продуманным решением оказалось „Vaateaken“, которое подходит как по дизайну, так и по функциональности. „Эта работа отличается от всех остальных: здесь есть попытка найти способ использовать уже построенную кольцевую развязку без серьезных модификаций. Кроме того, предлагаемое решение соединяет Таллиннское шоссе и Петровскую площадь лучше, чем сейчас и чем предлагалось в других конкурсных работах“, - сказал Пеэтер Тамбу.

Общий призовой фонд архитектурного конкурса составлял 19 000 евро. Первая премия (9 000 евро) была присуждена архитектурному бюро LARStuudio OÜ (ранее 4Arhitekt OÜ) за концептуальный проект „Vaateaken“.