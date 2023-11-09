Каким могло бы быть Таллиннское шоссе в Нарве: архитектурные бюро представили свои варианты
В Нарве с июня проходил архитектурный конкурс на новую идею для главной улицы Нарвы – Таллиннского шоссе. Он завершился, департамент архитектуры и городского планирования Нарвы определил победителя. Теперь, когда город или частные застройщики будут делать детальную планировку части Таллиннского шоссе, они должны исходить из нового образа улицы.
„На архитектурный конкурс поступило шесть заявок с ключевыми словами: „Tänav-ruum“, „Greenholm“, „Yakitori“, „Triiv“, „Portaal“, „Vaateaken“, все они были допущены к оцениванию“, - рассказал главный архитектор департамент архитектуры и городского планирования Нарвы Пеэтер Тамбу. - Жюри проанализировало и оценило соответствие содержание представленных концептуальных проектов условиям, изложенным в конкурсном задании, принимая во внимание концептуальное, художественное и формальное качество проектов, ясность, функциональность и гибкость общего решения, а также соответствие окружающему городскому пространству и планировочное решение“.
Задачей архитектурного конкурса было найти лучшее видение Таллиннского шоссе, проходящего через весь город, и городского пространства, окружающего кольцевую развязку Кереса в центре города. В горуправе отметили, что сейчас главной улице города недостает четкой идентичности и пространственной динамики, окружающее городское пространство не разделено на зоны и не организовано: фасады зданий, уличная мебель, деревья и другие элементы существуют рядом, но не объединены в общее логическое целое.
По мнению жюри, наиболее тщательно и детально продуманным решением оказалось „Vaateaken“, которое подходит как по дизайну, так и по функциональности. „Эта работа отличается от всех остальных: здесь есть попытка найти способ использовать уже построенную кольцевую развязку без серьезных модификаций. Кроме того, предлагаемое решение соединяет Таллиннское шоссе и Петровскую площадь лучше, чем сейчас и чем предлагалось в других конкурсных работах“, - сказал Пеэтер Тамбу.
Общий призовой фонд архитектурного конкурса составлял 19 000 евро. Первая премия (9 000 евро) была присуждена архитектурному бюро LARStuudio OÜ (ранее 4Arhitekt OÜ) за концептуальный проект „Vaateaken“.
Вторая премия (6 000 евро) досталась авторам концептуального проекта „Yakitori“ из архитектурного бюро OÜ STUUDIO TALLINN. А два третьих места (по 2 000 евро) получили концепт-дизайн „Greenholm“ от OÜ Stuudio TÄNA и концепт-дизайн „Triiv“ от Лауры Лийс Вильбикс.
В состав жюри конкурса входили директор Департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно, главный архитектор города Пеэтер Тамбу, архитектор Силле Пихлак Сави, архитектор Тынис Сави, старший специалист по дорогам Нарвской городской управы и архитектор Тоомас Мяги.
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