Раскладывающееся кресло-кровать и складная мебель - разумные способы обставить небольшую квартиру
При обустройстве маленького пространства и квартиры необходимо тщательно продумать каждую деталь. Только так можно создать небольшое, но имеющее все необходимое жилище. Если вы находитесь в процессе оформления новой квартиры или купили съемное жилье и хотите обставить его всем самым необходимым, ознакомьтесь с нашими советами о том, как уместить все нужное в небольшом пространстве.
Диваны-кровати и раскладные кресла-кровати позволяют создать альтернативные спальные места
Диваны-кровати - один из любимых предметов мебели многих домовладельцев. Диван-кровать хорошо подходит для гостиной небольшой квартиры, где они ежедневно используются в качестве дивана. Когда приезжают гости, его можно легко превратить в кровать.
Другим похожим решением является раскладное кресло-кровать. Если диван-кровать может обеспечить спальным местом до двух человек, то раскладное кресло-кровать предназначено в основном для сна одного человека, но при этом обеспечивает дополнительное спальное место, которого может не хватать во многих домах. Оно хорошо подходит для гостиной рядом с диваном, создавая много места для сидения и позволяя при необходимости использовать его в качестве кровати.
Раздвижной диван против раскладного кресла-кровати: преимущества и недостатки
Раскладной диван-кровать: преимущества и недостатки
· Требует много места.
· Диван-кровать с очень хорошей и удобной конструкцией стоит дорого.
· Спальное место для двух человек.
· В зависимости от конструкции и размера сидя могут разместиться от двух до пяти человек.
Раскладное кресло-кровать: преимущества и недостатки
· Компактное и небольшое, вписывается во многие пространства.
· Относительно недорогое.
· На нем может сидеть и спать один человек.
Другие решения, которые следует иметь в виду
Помимо раскладного дивана и кресла, существует ряд других решений для обустройства небольшого дома. Одно из них - складная мебель. Например, на кухне можно поставить обеденный стол, который легко раскладывается, если в гости приезжает больше людей. Если же пространство ограничено, может потребоваться полностью раскладной стол, который можно поднять к стене и опустить обратно во время еды.
Чтобы все поместилось, необходимо продумать удобные места для хранения. Попробуйте совместить зоны хранения с другими предметами мебели, например, вместо стульев на кухне поставить скамейку под зоной хранения. Также хорошо работают любые решения, создающие много места для складирования на высоте, например, шкафы от пола до потолка и высокие полки для книг, декоративных элементов и т.д.
И наконец, используйте светлые тона и играйте с зеркалами, чтобы придать помещению видимость размера. Эти, казалось бы, незначительные штрихи могут существенно изменить облик комнаты в целом. Так, все обои и краски для стен могут быть светлых тонов, например, бежевые, белые, светло-голубые или любые другие цвета, которые вам нравятся. Они создают ощущение, что комната стала больше и просторнее. Если вы хотите добавить в комнату ярких красок, сделайте это с помощью мелких деталей, таких как матрасы, ковры, шторы или цветы.