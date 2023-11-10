Раскладывающееся кресло-кровать и складная мебель - разумные способы обставить небольшую квартиру

Диваны-кровати и раскладные кресла-кровати позволяют создать альтернативные спальные места

Диваны-кровати - один из любимых предметов мебели многих домовладельцев. Диван-кровать хорошо подходит для гостиной небольшой квартиры, где они ежедневно используются в качестве дивана. Когда приезжают гости, его можно легко превратить в кровать.

Другим похожим решением является раскладное кресло-кровать. Если диван-кровать может обеспечить спальным местом до двух человек, то раскладное кресло-кровать предназначено в основном для сна одного человека, но при этом обеспечивает дополнительное спальное место, которого может не хватать во многих домах. Оно хорошо подходит для гостиной рядом с диваном, создавая много места для сидения и позволяя при необходимости использовать его в качестве кровати.

Раздвижной диван против раскладного кресла-кровати: преимущества и недостатки

Раскладной диван-кровать: преимущества и недостатки

· Требует много места.

· Диван-кровать с очень хорошей и удобной конструкцией стоит дорого.

· Спальное место для двух человек.

· В зависимости от конструкции и размера сидя могут разместиться от двух до пяти человек.

Раскладное кресло-кровать: преимущества и недостатки

· Компактное и небольшое, вписывается во многие пространства.

· Относительно недорогое.

· На нем может сидеть и спать один человек.

Другие решения, которые следует иметь в виду

Помимо раскладного дивана и кресла, существует ряд других решений для обустройства небольшого дома. Одно из них - складная мебель. Например, на кухне можно поставить обеденный стол, который легко раскладывается, если в гости приезжает больше людей. Если же пространство ограничено, может потребоваться полностью раскладной стол, который можно поднять к стене и опустить обратно во время еды.