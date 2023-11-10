С Новым годом! Поиски лучших подарков на Новый год
Кто сказал, что подарки дарят только на день рождения и Рождество? Подарки на Новый год – еще одна замечательная традиция. Ведь счастливыми становятся и тот, кто получает подарок, и тот, кто дарит. Конечно, только в том случае, если подарок достойный. Читая дальше, вы найдете новогодние подарки, которые не разочаруют того, кому они предназначены.
Долгожданные подарки на Новый год!
Сюрпризы - это хорошо, а превосходные сюрпризы - еще лучше. В течение года прислушивайтесь к тому, о чем говорит получатель подарка и что он хотел бы получить. Когда рождественские подарки будут раздарены и радость от их вручения уйдет, подарки на Новый год произведут фурор.
Это может быть достойный блендер для любителя готовить, желанная книга из для книголюба или замена отслужившему свой век кофейника на более новый. Заранее спланировав подобный подарок, несложно в течение года направить разговор в нужное русло и выяснить, чего же на самом деле хочет получатель от того или иного подарка.
Увлекательное мероприятие
Не всегда в качестве подарка требуется что-то материальное. Очень забавным подарком может стать вечеринка-сюрприз, где получатель является звездой, но ему не нужно ничего делать. Кого пригласить, что есть и пить, как украсить помещение - все это дело других, а получателю остается только наслаждаться праздником!
Один из способов превратить даже самое заурядное помещение в элегантную праздничную комнату - воздушные шарики. Не один-два шарика, а большее количество, в соответствующей цветовой гамме, и в довершение всего - в виде арки, фотостены или другой привлекающей внимание композиции. Это поистине универсальное решение, ведь воздушные шарики подходят и для детского дня рождения дома, и для празднования Нового года, и для девичника. Вы можете быть уверены, что это произведет неизгладимое впечатление.
Может быть увлекательный мастер-класс?
Новый год часто воспринимается как начало нового пути - будь то что-то существенное, например, новая работа, или что-то маленькое, например, новое хобби. Почему бы не воспользоваться этим распространенным мнением и не выбрать подарки соответствующим образом? Совместное изучение чего-то нового - идеальный способ сделать это.
Подарите ваучер - на рукодельный или на творческий мастер-класс от поставщика услуг. Для этого отлично подойдут занятия живописью, танцами, кулинарией или рукоделием. Совместное участие в мастер-классе - отличный способ научиться чему-то новому и хорошо провести время.
Погрузитесь в прошлое
Новый год - прекрасное время для того, чтобы открыть для себя что-то новое и завести новые привычки, но это также хорошее время для того, чтобы оглянуться назад и вспомнить прошлое. Когда в жизни происходит много событий, иногда нужно уделить время тому, чтобы отвлечься и поразмышлять. Персональная капсула времени в качестве новогоднего подарка идеально подходит для этого.
Соберите вместе фотографии, письма и сувениры, которые будут напоминать об определенном периоде времени. Это может быть год, который только что прошел, или все то время, что вы знакомы с получателем подарка. Пересмотрите их вместе, добавьте милую записку от каждого из вас и составьте план, когда снова достанете капсулу времени, чтобы вспомнить особые моменты. По-настоящему необычный подарок для любимого человека!
Новогодние подарки на долгую память
Многие люди прямо говорят, что им не нужны подарки. То ли потому, что предпочитают выбирать сами, то ли потому, что им кажется, что у них все есть. Однако это не значит, что им ничего не нужно дарить.
Устройте уютный вечер в живописном месте с минимальным освещением, и так вы сможете насладиться наблюдением за звездами. Учитывайте время года, возможно, нужно захватить с собой согревающие напитки и мягкие пледы. Если же вы не хотите встречать январь под звездами, удивите получателя билетами на концерт или представление его любимого исполнителя, которое он сможет посетить позже. Такие новогодние подарки обязательно запомнятся.