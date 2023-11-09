Звери
09.11.2023, 12:55

Медведь пробрался во двор жилого дома, разворошил мусорный бак и не хотел уходить

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Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Peeter Karask | Delfi Meedia

В волости Козе хозяин одного из домов не смог совладать с медведем, который рылся в мусорном баке и компостной куче. Пришлось прибегать к помощи спасателей.

Вчера, 8 ноября, в 19:56 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Маргусе в волости Козе во двор частного дома забрел медведь. Животное искало еду и уже успело разворошить мусорный бак и компостную кучу. Хозяин дома попытался напугать медведя, включив освещение во дворе, но безуспешно.

Прибывшие на место спасатели при помощи света выгнали косолапого в лес и посоветовали владельцу проконсультироваться с местными охотниками, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

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