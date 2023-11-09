Правдиво ли видео о приуроченном к Хэллоуину шоу дронов в Дубае?

Кроме того, специалисты утверждают, что движения скелета нереалистичны. Престон Уорд, главный пилот специализирующейся на шоу дронов американской компании Sky Elements, разобрал видео в своём аккаунте в Instagram. Он тоже указал, что зрители на видео не обращают внимания на представление, и отметил, что существующие технологии не позволяют фигурам, состоящим из дронов, двигаться с такой скоростью. Уорд знает, о чём говорит, ведь в июле 2023 года его компания вошла в Книгу рекордов Гиннесса с самой большой фразой („Happy 4th of July 2023“), когда-либо составленной дронами в воздухе. Помимо этой воздушной инсталляции на праздновании Дня независимости США, пилоты компании „складывали“ дроны и в другие знаковые для страны фигуры, например в орла или астронавта.

Ранее Geoscan и правда устраивала зрелищные шоу дронов — например, на Кубке мира по скачкам в 2022 году в том же Дубае или на праздновании 568-й годовщины взятия Константинополя в Стамбуле. Об этих проектах рассказывается на сайте компании, в том числе в довольно подробных видео, на которых запечатлены не только непосредственно шоу с разных ракурсов, но и подготовка к ним. Однако о масштабном хэллоуинском представлении рядом с „Бурдж-Халифа“ нет ни слова ни на сайте Geoscan, ни в её аккаунтах в Instagram, YouTube или Vimeo. Издание „Фонтанка“ попросило компанию о комментарии, и там подтвердили, что это не съёмка настоящего шоу, а компьютерная анимация. Журналисты обратили внимание, что 31 октября 2023 года в официальной группе Geoscan во „ВКонтакте“ был также размещён снимок гигантских фигур привидений в небе над Санкт-Петербургом — это тоже была лишь компьютерная графика.