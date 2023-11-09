Правдиво ли видео о приуроченном к Хэллоуину шоу дронов в Дубае?
В начале ноября 2023 года в интернете широко разошлась видеозапись с гигантским светящимся скелетом возле небоскрёба „Бурдж-Халифа“ в ОАЭ — якобы это было шоу дронов, устроенное в честь Хэллоуина. Мы решили проверить, соответствует ли это видео действительности.
Восьмисекундный видеоролик со зрелищным шоу дронов 1 ноября 2023 года опубликовали некоторые российские СМИ (например, „Аргументы и факты“ и Russia News), а также информационные и развлекательные порталы. Делились впечатляющим видео и пользователи соцсетей („ВКонтакте“, Instagram*, X), блог-платформ („Дзен“, „Пикабу“) и видеохостингов (YouTube, TikTok). Популярно видео стало и в Telegram: его разместили, в частности, в каналах „КиберТопор“ (879 000 просмотров на момент написания этого разбора), 4ch (426 000), „КБ“ (249 000), „Правдивости“ (225 000), „Мышеловка“ (208 000) и др.
Во всех сообщениях о хэллоуинском шоу возле дубайского небоскрёба „Бурдж-Халифа“ содержится одно и то же восьмисекундное видео или скриншоты из него. „Проверено“ не удалось обнаружить в СМИ (российских и зарубежных) или соцсетях видеозаписи, отличные от этого короткого ролика. Это вызывает вопросы: сложно представить, что лишь один из тысяч возможных очевидцев такого шоу снял и выложил видео в интернет. Если бы ролик был правдивым, в соцсетях были бы размещены сотни других фото и видео светящегося скелета, запечатлённого с разных ракурсов. При этом в начале вирусного ролика видны прохожие, которые почему-то игнорируют, что скелет размером с „Бурдж-Халифа“ (а высота этого небоскрёба — 828 м) вот-вот „наступит“ на них — они просто идут по улице, не обращая никакого внимания на невероятное шоу, якобы разворачивающееся у них над головами.
В официальном аккаунте небоскрёба в Instagram часто публикуют фото и видео световых шоу и других мероприятий, проходящих рядом с „Бурдж-Халифа“, однако никаких упоминаний представления с гигантским скелетом из дронов там нет. Кроме того, полёты беспилотников в окрестностях самого высокого здания в мире запрещены. Чтобы провести подобное шоу с применением сотен дронов, потребовалось бы особое разрешение Главного управления гражданской авиации ОАЭ. В то же время по видео совершенно непонятно, почему шоу якобы проводилось именно в этой — бесполётной — зоне: тратить время на согласование с властями было бы логично, если бы там проходило какое-либо масштабное мероприятие по случаю Хэллоуина и шоу дронов было его частью. Однако ничто, кроме скелета, на видео не указывает, что там проходит празднование: прохожие не наряжены в маскарадные костюмы, нет никаких украшений в стиле праздника.
Кроме того, специалисты утверждают, что движения скелета нереалистичны. Престон Уорд, главный пилот специализирующейся на шоу дронов американской компании Sky Elements, разобрал видео в своём аккаунте в Instagram. Он тоже указал, что зрители на видео не обращают внимания на представление, и отметил, что существующие технологии не позволяют фигурам, состоящим из дронов, двигаться с такой скоростью. Уорд знает, о чём говорит, ведь в июле 2023 года его компания вошла в Книгу рекордов Гиннесса с самой большой фразой („Happy 4th of July 2023“), когда-либо составленной дронами в воздухе. Помимо этой воздушной инсталляции на праздновании Дня независимости США, пилоты компании „складывали“ дроны и в другие знаковые для страны фигуры, например в орла или астронавта.
Судя по поисковой выдаче Google, впервые ролик со скелетом возле „Бурдж-Халифа“ под названием „Пугающий Хэллоуин от Geoscan Drone Show“ был опубликован в TikTok российской компанией Geoscan, специализирующейся на производстве дронов и организации шоу с их участием (на момент написания разбора видео из аккаунта удалено, однако сохранилась архивная копия).
Ранее Geoscan и правда устраивала зрелищные шоу дронов — например, на Кубке мира по скачкам в 2022 году в том же Дубае или на праздновании 568-й годовщины взятия Константинополя в Стамбуле. Об этих проектах рассказывается на сайте компании, в том числе в довольно подробных видео, на которых запечатлены не только непосредственно шоу с разных ракурсов, но и подготовка к ним. Однако о масштабном хэллоуинском представлении рядом с „Бурдж-Халифа“ нет ни слова ни на сайте Geoscan, ни в её аккаунтах в Instagram, YouTube или Vimeo. Издание „Фонтанка“ попросило компанию о комментарии, и там подтвердили, что это не съёмка настоящего шоу, а компьютерная анимация. Журналисты обратили внимание, что 31 октября 2023 года в официальной группе Geoscan во „ВКонтакте“ был также размещён снимок гигантских фигур привидений в небе над Санкт-Петербургом — это тоже была лишь компьютерная графика.
Компания Geoscan и ранее публиковала в своих соцсетях рендеры возможных шоу, которые пользователи интернета принимали за реальные снимки и распространяли с соответствующими комментариями. Так, „Проверено“ в 2021 году разбирало утверждения, что на Дне мёртвых в Мексике сотни дронов в небе выстроились в виде черепов. Первоисточниками снимков тогда стали посты Geoscan в Instagram, где компания поделилась примерами того, как беспилотники могли бы украсить празднование. В тот раз текст под фотографиями не оставлял сомнений в том, что это лишь рендеры, а не реальные шоу. Разбираемое видео со скелетом подобной однозначной подписью не сопровождалось, поэтому неудивительно, что пользователи приняли его за настоящее.
Таким образом, видео со скелетом, „шагающим“ рядом с небоскрёбом „Бурдж-Халифа“ во время Хэллоуина, — не более чем рендер компании, которая предоставляет услуги по проведению шоу дронов.
Итог: Неправда