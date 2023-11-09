МНЕНИЕ | Олег Самородний: Нынешние эстонские политики - бледные тени своих отцов и матерей

Я наблюдаю за выборами в Эстонии с 1988 года, когда вполне демократично и на альтернативной основе выбирались посланцы на Съезд народных депутатов СССР. Но нынешняя ситуация уникальна. Я не припомню ни одного случая столь внезапного падения популярности партий, которые еще совсем недавно с триумфом побеждали на парламентских выборах в Рийгикогу .

Особенно катастрофичным выглядит положение партии „Ээсти 200“. Конечно, изначально это был политический проект на один-два избирательных цикла в Рийгикогу. Подобных проектов и раньше бывало немало. И все они растворились в небытие. Ну, кто сейчас помнит „Роялистскую партию“ или „Гражданина Эстонии“, „Зеленых“ или „Свободную партию“, которые некогда были представлены в парламенте? Дело в том, что среди избирателей всегда имеется определенное количество политически активных людей, всегда недовольных существующими партиями. Это так называемый „протестный электорат“, который всегда голосует за „новые лица“. Голосов этих „протестных“ избирателей обычно хватает на то, чтобы провести в Рийгикогу шесть-восемь депутатов. Поэтому почти перед каждыми парламентскими выборами регистрируется очередная „новая“ партия, выходящая на охоту за „протестными“ голосами.