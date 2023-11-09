09.11.2023, 14:30
МНЕНИЕ | Олег Самородний: Нынешние эстонские политики - бледные тени своих отцов и матерей
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За годы независимого развития Эстонии у нас возникли партийные династии. Как в советские времена были династии комбайнеров, доярок, металлургов и других важных и нужных профессий, так и сейчас у нас появилось явление политической наследственности.
Я наблюдаю за выборами в Эстонии с 1988 года, когда вполне демократично и на альтернативной основе выбирались посланцы на Съезд народных депутатов СССР. Но нынешняя ситуация уникальна. Я не припомню ни одного случая столь внезапного падения популярности партий, которые еще совсем недавно с триумфом побеждали на парламентских выборах в Рийгикогу.